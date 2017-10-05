Мединский заявил, что он не в курсе слухов о своей возможной отставке

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Министр культуры Владимир Мединский намерен продолжать работу и не комментирует слухи о якобы возможной его отставке в связи с ситуацией с его диссертацией.

"Я не в курсе (слухов о возможной отставке). У меня много работы", - сказал Мединский журналистам.

В понедельник по итогам заседания экспертный совет по истории Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук. В этой связи ряд СМИ выступили с предположениями о возможной отставке министра.

Согласно положению о присуждении ученых степеней, заключение экспертного совета передается на рассмотрение ВАК для выработки рекомендации Министерству образования и науки. Решение о лишении ученой степени принимает министерство.