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Мединский заявил, что он не в курсе слухов о своей возможной отставке

Культура
5 октября, 11:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Министр культуры добавил, что у него много работы

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Министр культуры Владимир Мединский намерен продолжать работу и не комментирует слухи о якобы возможной его отставке в связи с ситуацией с его диссертацией.

"Я не в курсе (слухов о возможной отставке). У меня много работы", - сказал Мединский журналистам.

В понедельник по итогам заседания экспертный совет по истории Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук. В этой связи ряд СМИ выступили с предположениями о возможной отставке министра.

Согласно положению о присуждении ученых степеней, заключение экспертного совета передается на рассмотрение ВАК для выработки рекомендации Министерству образования и науки. Решение о лишении ученой степени принимает министерство.

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