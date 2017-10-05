Организаторы "Оскара" приняли заявку на участие фильма "Нелюбовь"

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Американская академия кинематографических искусств и наук приняла заявку на участие в борьбе за кинопремию "Оскар" фильма режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь". Об этом сообщается в четверг на сайте академии.
"Рекордные 92 страны представили свои фильмы на рассмотрение для участия в борьбе в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" на 90-й премии "Оскар", - говорится в сообщении.