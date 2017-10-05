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Организаторы "Оскара" приняли заявку на участие фильма "Нелюбовь"

Культура
5 октября, 22:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Всего на рассмотрение для участия в борьбе в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" фильмы представили 92 страны

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Кадр из фильма "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева

Кадр из фильма "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева

© filmpro.ru

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Американская академия кинематографических искусств и наук приняла заявку на участие в борьбе за кинопремию "Оскар" фильма режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь". Об этом сообщается в четверг на сайте академии.

"Рекордные 92 страны представили свои фильмы на рассмотрение для участия в борьбе в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" на 90-й премии "Оскар", - говорится в сообщении.

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