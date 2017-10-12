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Пиотровский: цена билета в Эрмитаж будет зависеть от времени года

Культура
12 октября, 10:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Директор музея Михаил Пиотровский сообщил, что делать дополнительные скидки для посетителей или вообще обесценивать билет в Эрмитаже не собираются

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Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский

© Юрий Белинский/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Стоимость входного билета в Эрмитаж может начать меняться в зависимости от сезона. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

"Потребность в дополнительных ограничениях на вход возникла с большой посещаемостью Эрмитажа. Сейчас мы думаем над тем, чтобы цена билета варьировалась в зависимости от сезона", - сказал Пиотровский. Он отметил, что делать дополнительные скидки для посетителей или вообще обесценивать билет в Эрмитаже не собираются.

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Согласно последним данным, опубликованным на сайте музея, 4 млн человек ежегодно посещают крупнейший художественный центр Санкт-Петербурга. Но, даже несмотря на постоянные очереди около Зимнего дворца, туристы, по словам Пиотровского, не являются главной аудиторией Эрмитажа.

"Мы их очень любим, они приносят нам деньги, ради них Эрмитаж дополнительно открывает свои двери, продлевая часы работы. Но мы всегда помним, что главная аудитория - это те, кто стремятся понимать искусство и ценить его. Мы гордимся, что Эрмитаж посещают российские граждане. Всего 1/4 нашей аудитории - иностранцы. Это отличает нас от Лувра и Британского музея", - сказал руководитель Эрмитажа.

Он подчеркнул, что для детей, студентов и пенсионеров вход в музей останется свободным. Также в Эрмитаже действует скидка для граждан РФ и бесплатный день каждый месяц. "К тому же у пожарных есть свои ограничения: посетителей должно быть такое количество, чтобы огнеборцы могли вывести их за пять минут во время пожара. Эта цифра для главного корпуса Эрмитажа равняется 7111 человек", - сказал собеседник ТАСС.

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