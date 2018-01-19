Песков: интересы иностранных прокатчиков на российском кинорынке никто не ущемляет

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Интересы иностранных прокатчиков на российском кинорынке никто не ущемляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Путин также говорил о необходимости защиты наших отечественных кинопроизводителей. Но нужно признать, что интересы иностранных прокатчиков тоже никто не ущемляет и их сборы на нашем рынке тоже демонстрируют достаточно уверенный рост", - сказал он.

Комментируя письмо Ассоциации владельцев кинотеатров и методы поддержки отечественного кинематографа, применяемые Минкультуры РФ, представитель Кремля заметил, что "это прерогатива кабинета министров, который весьма эффективно курирует тему культуры и работу Минкультуры".

"Если помните, Путин, будучи председателем правительства, стоял у истоков комплекса мер по поддержке отечественного кинематографа, создания Фонда кино, формирования этого фонда, выработки правил деятельности этого Фонда, что во многом способствовало бурному росту этой отрасли нашей экономики, - сказал Песков. - В целом можно констатировать, что Министерство культуры неоднократно получало высокую оценку работы по реанимации нашего кино и мы сейчас видим появление роста в целом производства кинопродукции и резкого повышения качества кинопродукции, о чем свидетельствуют не просто социология, а стремительно повышающиеся кассовые сборы".

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что речь идет не только о кинематографе, но и о культуре, выставочной деятельности, и театрах, и др. Он отметил, что Путин неоднократно говорил и на совещаниях, и на встречах с министром культуры Владимиром Мединским, что эта работа заслуживает самой высокой оценки.

История вопроса

В среду российские кинотеатры получили уведомления от компаний-правообладателей, что по решению Министерства культуры РФ, выход в прокат фильма "Приключения Паддингтона 2" переносится с 18 января на 1 февраля 2018 года.

В этой связи Ассоциация владельцев кинотеатров опубликовала в четверг на своей странице в Facebook открытое письмо председателю правительства с просьбой "обратить внимание на реальную сложившуюся обстановку в российской киноиндустрии, связанную с последовательным и чрезмерным усилением административного госрегулирования в последние годы".

В Министерстве культуры заявили, что прокатчик был заранее проинформирован о переносе предполагаемой даты релиза. Министерство обратилось в надзорные органы с целью проверить законность старта продаж билетов на фильм "Приключения Паддингтона 2" с 18 января - до получения прокатного удостоверения.

Глава Общественного совета при Минкультуры Юрий Поляков, кинорежиссер Федор Бондарчук, соучредитель кинокомпании Art Pictures Studio Дмитрий Рудковский и генеральный директор компании 20th Century Fox СНГ Вадим Смирнов обратились к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с письмом, в котором поддержали позицию Министерства культуры РФ по отечественным фильмам.