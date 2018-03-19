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Фильм "Профайл" Бекмамбетова получил приз зрительских симпатий на фестивале в Техасе

Культура
19 марта, 13:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Ранее картина была представлена на Берлинале и в Сандэнсе

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Тимур Бекмамбетов

Тимур Бекмамбетов

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Международный проект продюсера и режиссера Тимура Бекмамбетова "Профайл" получил приз зрительских симпатий на американском фестивале South by Southwest в Техасе. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе кинокомпании Bazelevs, работавшей над созданием картины. 

Фильм "Профайл" основан на реальных событиях, описанных в книге француженки Анны Эрель. Сюжет повествует о вербовке европейских женщин в запрещенную в РФ террористическую организацию ИГ. Продюсерами фильма выступили Тимур Бекмамбетов и Ольга Харина. Сценарий написан Тимуром Бекмамбетовым, Ольгой Хариной и Бриттани Поултон, а за монтаж отвечал Андрей Шугаев ("Время первых", "Елки", "Игра в правду"). Над фильмом работали как российские специалисты, так и международные.

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"В минувшие выходные "Профайл" Тимура Бекмамбетова получил приз зрительских симпатий на фестивале South by Southwest в Остине, штат Техас, - отметили в пресс-службе. - Это третья фестивальная награда для screenlife-проектов компании Bazelevs в этом году".

Ранее "Профайл" и картина "Поиск" ("Search") были представлены на Берлинале и в Сандэнсе, соответственно, и завоевали там призы зрительских симпатий. Оба фильма сделаны в инновационном формате screenlife (действие происходит исключительно на экране компьютера - прим.ТАСС), придуманном Тимуром Бекмамбетовым и впервые реализованном режиссером Лео Габриадзе в хорроре "Убрать из друзей" в 2015 году.

"Для меня язык screenlife - инновационный и многообещающий, - привели в пресс-службе слова Бекмамбетова. - Он понятен современному зрителю, привыкшему засыпать и просыпаться с гаджетами в руках. Этот формат позволяет "залезть в голову" главным героям. Сначала способность смотреть на чей-то экран и видеть все подробности обычно скрытой личной жизни завораживает, и именно маленькие детали позволяют зрителям соединиться с этим материалом".

South by Southwest - ежегодное мероприятие, включающее в себя музыкальные, кино- и медиафестивали и конференции, проходящее в середине марта в США, в городе Остине, штат Техас. Фестиваль проводится с 1987 года.

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