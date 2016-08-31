Более половины бразильских сенаторов выступили за импичмент Руссефф еще до голосования

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 августа. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Более половины бразильских сенаторов объявили, что намерены одобрить импичмент Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента. В ходе дебатов, которые предшествовали итоговому голосованию, 43 из 63 представителей верхней палаты национального парламента сообщили, что выступят за окончательную отставку Руссефф.

Против импичмента публично высказались только 18 сенаторов, остальные предпочли не раскрывать, какое решение они примут. В общей сложности в состав Федерального сената Бразилии входит 81 человек. Руссефф будет отправлена в отставку, если эту инициативу поддержат по меньшей мере две трети представителей верхней палаты (то есть 54 человека. - прим. корр. ТАСС). В этом случае вице-президент Мишел Темер, который сейчас временно исполняет обязанности бразильского лидера, останется во главе государства до конца 2018 года.

Начало итогового голосования намечено на 11:00 по местному времени (17:00 мск) 31 августа. Ранее предполагалось, что окончательное решение будет вынесено уже в ночь со вторника на среду. Однако процесс затянулся в связи с тем, что перед началом голосования в верхней палате бразильского парламента должны были выступить представители обвинения и защиты, а также все сенаторы, пожелавшие аргументировать свое мнение по поводу инициативы об отставке Руссефф. О намерении воспользоваться этим правом объявили более 60 представителей верхней палаты.

Дебаты проходили на фоне протестов сторонников Руссефф, которые были организованы в нескольких городах страны. Наиболее массовая акция состоялась в крупнейшем мегаполисе Бразилии Сан-Паулу. По данным организаторов, она собрала около 3 тысяч человек. Эта манифестация завершилась столкновениями с полицией. Как сообщила газета Folha de S.Paulo, митингующие начали бросать в стражей порядка камни и бутылки, а также подожгли мусорные баки. Полицейские в свою очередь применили против манифестантов светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Десять человек были задержаны, однако по меньшей мере двух из них освободили буквально через несколько минут. В Сан-Паулу и Бразилиа также были зафиксированы небольшие стычки между сторонника и противниками импичмента.

Противники Руссефф мотивируют процесс импичмента финансовыми нарушениями, которые она якобы допустила в первые месяцы своего второго мандата. Речь идет о подписании нескольких указов о выделении госсредств без консультации с парламентом, а также об отсрочке выплат государственным банкам. Эти действия представители оппозиции расценивают как попытку сокрытия бюджетного дефицита. Сама Руссефф неоднократно отмечала, что считает себя невиновной, а инициативу об импичменте - политически мотивированной.