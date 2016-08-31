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Более половины бразильских сенаторов выступили за импичмент Руссефф еще до голосования

Международная панорама
31 августа, 8:14 дата обновления: 31 августа, 8:50 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Руссефф будет отправлена в отставку, если эту инициативу поддержат по меньшей мере две трети представителей верхней палаты, то есть 54 человека
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© AP Photo/Eraldo Peres

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 августа. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Более половины бразильских сенаторов объявили, что намерены одобрить импичмент Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента. В ходе дебатов, которые предшествовали итоговому голосованию, 43 из 63 представителей верхней палаты национального парламента сообщили, что выступят за окончательную отставку Руссефф.

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Против импичмента публично высказались только 18 сенаторов, остальные предпочли не раскрывать, какое решение они примут.  В общей сложности в состав Федерального сената Бразилии входит 81 человек. Руссефф будет отправлена в отставку, если эту инициативу поддержат по меньшей мере две трети представителей верхней палаты (то есть 54 человека. - прим. корр. ТАСС). В этом случае вице-президент Мишел Темер, который сейчас временно исполняет обязанности бразильского лидера, останется во главе государства до конца 2018 года. 

Начало итогового голосования намечено на 11:00 по местному времени (17:00 мск) 31 августа. Ранее предполагалось, что окончательное решение будет вынесено уже в ночь со вторника на среду. Однако процесс затянулся в связи с тем, что перед началом голосования в верхней палате бразильского парламента должны были выступить представители обвинения и защиты, а также все сенаторы, пожелавшие аргументировать свое мнение по поводу инициативы об отставке Руссефф. О намерении воспользоваться этим правом объявили более 60 представителей верхней палаты.

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Дебаты проходили на фоне протестов сторонников Руссефф, которые были организованы в нескольких городах страны. Наиболее массовая акция состоялась в крупнейшем мегаполисе Бразилии Сан-Паулу. По данным организаторов, она собрала около 3 тысяч человек. Эта манифестация завершилась столкновениями с полицией. Как сообщила газета Folha de S.Paulo, митингующие начали бросать в стражей порядка камни и бутылки, а также подожгли мусорные баки. Полицейские в свою очередь применили против манифестантов светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Десять человек были задержаны, однако по меньшей мере двух из них освободили буквально через несколько минут. В Сан-Паулу и Бразилиа также были зафиксированы небольшие стычки между сторонника и противниками импичмента.

Противники Руссефф мотивируют процесс импичмента финансовыми нарушениями, которые она якобы допустила в первые месяцы своего второго мандата. Речь идет о подписании нескольких указов о выделении госсредств без консультации с парламентом, а также об отсрочке выплат государственным банкам. Эти действия представители оппозиции расценивают как попытку сокрытия бюджетного дефицита. Сама Руссефф неоднократно отмечала, что считает себя невиновной, а инициативу об импичменте - политически мотивированной.

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