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Эксперт: отставка Руссефф останется в центре общественного внимания до выборов 2018 года

Международная панорама
31 августа, 22:03 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Федеральный сенат (верхняя палата парламента) Бразилии поддержал отставку Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента республики
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 августа. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Импичмент Дилмы Руссефф, решение о котором было вынесено на заседании верхней палаты парламента Бразилии, останется одной из главных тем политической и общественной жизни этой страны как минимум до президентских выборов 2018 года. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС эксперт в области юриспруденции Мишаэл Моаллем, сотрудник авторитетного бразильского Фонда Жетулиу Варгаса (Рио-де-Жанейро).

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"Во время майского голосования, по итогам которого Руссефф была временно отстранена от должности президента, в обществе возникло очень сильное напряжение. В июле и первой половине августа оно немного пошло на спад: Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро сместили фокус внимания. Однако в первые дни после отставки Руссефф население, скорее всего, вернется к политической активности. Возможно, на сей раз атмосфера окажется более спокойной, но этот вопрос не будет закрыт", - считает эксперт.

"Общественное обсуждение импичмента не закончится с вступлением в должность нового президента. (Сторонники Руссефф) по-прежнему будут ставить под сомнение законность решения сенаторов. Так что эта тема будет оставаться на повестке дня как минимум до всеобщих выборов, которые пройдут в конце 2018 года", - добавил Моаллем.

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Говоря об этом голосовании, он отметил, что левая Партия трудящихся (ПТ), от которой была избрана Руссефф, потеряла популярность из-за экономических проблем и коррупционных скандалов, поэтому не может рассчитывать на хорошие результаты на предстоящих в октябре муниципальных выборах. Однако к 2018 году она способна восстановить свои позиции.

"Я убежден, что списывать ПТ со счетов преждевременно. Это очень влиятельная политическая сила. Согласно опросам общественного мнения, (бывший президент Бразилии Луис Инасиу) Лула да Силва (политический наставник Руссефф и один из самых влиятельных членов ПТ - прим. ТАСС) лидирует по популярности среди возможных кандидатов на пост главы государства. Пока рано говорить о возможном раскладе, но при определенных обстоятельствах они могут снова побороться за власть", - пояснил Моаллем.

Федеральный сенат (верхняя палата парламента) Бразилии поддержал отставку Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента республики. Это означает, что она окончательно покинет свой пост, а страну до конца 2018 года возглавит вице-президент Мишел Темер.

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