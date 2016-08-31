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Руссефф процитировала Маяковского во время своего выступления перед сторонниками

Международная панорама
31 августа, 22:43 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
"Нам не с чего радоваться, но нечего грустить. Бурна вода истории", - эти строки в переводе на португальский язык она выбрала для своего выступления
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Дилма Руссефф

Дилма Руссефф

© EPA/FERNANDO BIZERRA JR

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 августа. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Дилма Руссефф, которая была отправлена в отставку с поста президента Бразилии в результате процесса импичмента,  процитировала поэта Владимира Маяковского во время своего выступления перед сторонниками. Она зачитала отрывок из стихотворения "Ну, что ж!".

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"Я хочу завершить свою речь отрывком из прекраснейшего произведения русского поэта Маяковского ", - заявила Руссефф. "Нам не с чего радоваться, но нечего грустить. Бурна вода истории", - эти строки в переводе на португальский язык она выбрала для своего выступления.

Бразильские сенаторы 61 голосом против 20 поддержали инициативу об импичменте Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента республики. Это означает, что она окончательно покинет свой пост, а страну до конца 2018 года возглавит вице-президент Мишел Темер. В голосовании, которое было открытым, приняли участие все без исключения представители верхней палаты (в общей сложности 81 человек).

Противники Руссефф мотивировали процесс импичмента финансовыми нарушениями, которые она якобы допустила в первые месяцы своего второго мандата. Речь идет о подписании нескольких указов о выделении бюджетных средств без консультации с парламентом, а также об отсрочке выплат государственным банкам. Эти действия представители оппозиции расценивают как попытку сокрытия бюджетного дефицита. Сама Руссефф неоднократно отмечала, что считает себя невиновной, а инициатива об импичменте, по ее мнению, политически мотивирована.

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