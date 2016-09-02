В Венесуэле оппозиция насчитала на антиправительственном марше 1 млн, власти - 25 тыс.

МЕХИКО, 2 сентября. /ТАСС/. Около 1 млн человек вышли на улицы венесуэльской столицы, чтобы потребовать от правительства назначить дату проведения референдума по досрочному прекращению полномочий президента Николаса Мадуро. Такую оценку озвучил исполнительный секретарь оппозиционного Блока демократического единства (БДЕ) Хесус Торреальба.

"От 950 тыс. до 1,1 млн человек", - сказал он агентству AFP.

Ранее Мадуро заявил, что в марше оппозиции приняли участие всего около 25 тыс. человек. "Правые силы опять потерпели поражение", - подчеркнул президент.

Оппозиции крайне важно провести референдум до января 2017 года. Если он состоится позже, то даже в случае отстранения главы государства от власти его пост на оставшиеся два года займет назначенный им вице-президент. Ранее Национальный избирательный совет (НИС) страны сообщил, что второй этап сбора подписей в поддержку плебисцита пройдет в конце октября. В этом случае референдум, скорее всего, не будет проведен до конца года.