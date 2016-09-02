Турецкие войска открыли огонь по курдским демонстрантам на границе с Сирией

БЕЙРУТ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Курдские жители города Кобани на севере Сирии повели акцию протеста на границе с Турцией.

Как сообщило информационное агентство "Фират", ее участники потребовали от турецких военных прекратить строительство заграждения у линии границы.

В ответ турецкие войска применили гранаты со слезоточивым газом и открыли огонь. По данным "Фират", погиб 17-летний подросток, еще 40 курдов получили ранения.

Представители курдской автономной администрации в Кобани считают незаконной строительство стены, которая создаст для них дополнительные трудности при посещении родственников, проживающих на турецкой стороне границы. Кроме того, они утверждают, что турецкие военные вторглись на 400 метров в этом районе вглубь сирийской территории.

В четверг в городе Манбидж на севере Сирии прошли мирная демонстрация, участники которой протестовали "против вооруженной интервенции Турции". Анкара создает на севере Сирии "зону безопасности", которая протянется от Джараблуса на западном берегу Евфрата до пограничного города Аазаз. Ее цель не допустить создания коридора между Кобани и курдским анклавом Африн к западу от Алеппо.