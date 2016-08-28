СМИ: турецкая армия нейтрализовала в Сирии 25 членов курдских формирований

АНКАРА, 28 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. ВВС Турции в рамках операции "Щит Евфрата" нанесли удар по курдским формированиям в Сирии, нейтрализовав 25 бойцов. Об этом в воскресенье сообщает телеканал NTV со ссылкой на Генштаб ВС республики.

Отмечается, что "ВВС подвергли ударам заранее установленные разведкой цели партии "Демократический союз" (ДС) и Рабочей партии Курдистана (РПК)". "В ходе операции ВВС, проведенной в рамках действий международной коалиции в райне Джараблуса, нейтрализованы 25 террористов ДС/РПК. Разрушены пять зданий, использовавшихся ими. Приняты все меры, чтобы мирное население в регионе на пострадало", - сообщил Генштаб.

Кроме того, телеканал передал, что с минувшей ночи турецкая артиллерия дала 80 залпов по сирийской территории. "Нанесены удары по объектам Сил народной самообороны (сирийских курдов): складу с оружием, машинам со взрывчаткой, командному центру", - сообщил канал.

Также отмечается, что силам Сирийской свободной армии (ССА), занятой в операции "Щит Евфрата", оказывают огневую поддержку 50 турецких танков, а "ССА и силы вооруженных формирований "Демократической Сирии" отбили у террористов еще два села". Таким образом, на данный момент с начала операции 24 августа сирийская оппозиция выбила боевиков "Исламского государства" (группировка запрещена в РФ) из семи деревень в районе Джараблуса.

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