Мэй и Обама обсудили Brexit, ситуацию в Сирии и миграционный кризис

ХАНЧЖОУ, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Барак Обама провели первую встречу на саммите G20 в китайском Ханчжоу, обсудив Brexit, ситуацию в Сирии и миграционный кризис. Об этом на пресс-конференции по завершении этой встречи заявила глава британского правительства.

"Наша дискуссия затронула широкий круг вопросов. Мы сфокусировали внимание на Brexit, на угрозе, исходящей от ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"), ситуации в Сирии и на необходимости приложить большие усилия, чтобы разрешить миграционный кризис", - сообщила Мэй.

По ее словам, "США являются особым партнером для Великобритании, долговременным союзником и близким другом". "Мы разделяем одни и те же ценности свободы, открытости и толерантности, мы обмениваемся разведданными и технологиями. Наши войска вместе проводят учения и военные действия. Мы делаем вместе больше, чем любые другие страны в мире", - констатировала Мэй.