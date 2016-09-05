СМИ: два мощных взрыва прогремели возле здания Минобороны в Кабуле

АБУ-ДАБИ, 5 сентября. /ТАСС/. Два мощных взрыва прогремели в понедельник возле здания Министерства обороны в столице Афганистана. Об этом сообщил телеканал TOLOnews.

По его данным, оба нападения были совершены террористами-смертниками. Другие подробности произошедшего в настоящее время не приводятся.

Ранее сообщалось, что первый взрыв прогремел возле здания Министерства финансов. Между тем, согласно информации агентства Pajhwok, в Кабуле было совершено три теракта