СМИ: два мощных взрыва прогремели возле здания Минобороны в Кабуле

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АБУ-ДАБИ, 5 сентября. /ТАСС/. Два мощных взрыва прогремели в понедельник возле здания Министерства обороны в столице Афганистана. Об этом сообщил телеканал TOLOnews.
По его данным, оба нападения были совершены террористами-смертниками. Другие подробности произошедшего в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что первый взрыв прогремел возле здания Министерства финансов. Между тем, согласно информации агентства Pajhwok, в Кабуле было совершено три теракта