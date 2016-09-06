Опрос: Клинтон не набирает нужного числа голосов для победы на выборах

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон не набирает необходимого числа голосов выборщиков для победы на президентских выборах, которые пройдут в США 8 ноября. Это следует из результатов опроса, проведенного газетой The Washington Post совместно с социологической компанией SurveyMonkey во всех 50 штатах страны.

Бывшая первая леди лидирует с отрывом в четыре процентных пункта или более в 20 густонаселенных штатах и округе Колумбия, что позволяет ей получить лишь 244 из необходимых для избрания главой государства 270 голосов выборщиков. При этом республиканец также лидирует с отрывом в 4% или более в 20 штатах, однако это, в основном, небольшие и малонаселенные территории, поэтому они ему могут предоставить ему лишь 126 голосов выборщиков. По данным опроса, остаются еще десять неопределившихся штатов (лидерство в которых того или иного кандидата не превышает 4%) со 168 голосами выборщиков, за которых и будет проходить главное сражение.

Тем не менее бизнесмен опередил по популярности среди избирателей свою соперницу, согласно опубликованным во вторник результатам нового общенационального опроса, проведенного телеканалом CNN совместно с исследовательской службой ORC. За Трампа на выборах в ноябре этого года готовы отдать голоса 45% опрошенных. Клинтон намереваются поддержать 43% респондентов.

"Да-да, мы еще вернемся"

Сама Клинтон уклонилась от вопроса журналистов по поводу отставания от Трампа.

Экс-госсекретарь завершила беседу с журналистами на борту самолета своей избирательной кампании, как только ее попросили прокомментировать результаты опроса.

"Что вы думаете об опросе CNN, который показал...", - лишь успела произнести журналистка, как ее тут же резко оборвала глава пресс-службы бывшей первой леди Дженнифер Палмиери, предложившая Клинтон жестом покинуть репортеров. "Хорошо-хорошо, мы вернемся", - сказала представитель экс-госсекретаря. "Да-да, мы еще вернемся", - повторила за ней Клинтон, покинув журналистов.

Как считают социологи, одной из причин ослабления позиций экс-госсекретаря стали никак не утихающий скандал с ее служебной электронной перепиской, а также критика, связанная с деятельностью Фонда семьи Клинтон (Clinton Foundation).

Нарушая традиции выборов

Данные свидетельствуют о радикальных изменениях на карте избирательных округов.

Так, бизнесмен имеет большую поддержку в штатах, где традиционно побеждали демократы. Клинтон же в свою очередь пользуется популярностью в штатах, которые на протяжении десятков лет были оплотом Республиканской партии.

Трамп имеет небольшое преимущество в Огайо и Айове и идет на равных в Висконсине, Пенсильвании и Мичигане. Но республиканец испытывает проблемы в республиканских штатах, включая Аризону, Джорджию и Техас. В Джорджии оба кандидата идут вровень, в то время как в Аризоне и Техасе Клинтон опережает Трампа на один процентный пункт. Упорная борьба будет идти и в Колорадо, Флориде и Северной Каролине.