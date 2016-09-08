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США и АСЕАН признают важность вердикта международного суда по ЮКМ

Международная панорама
8 сентября, 14:16 UTC+3 ВЬЕНТЬЯН ВЬЕНТЬЯН 8, сентября. /ТАСС
Третейский суд в Гааге 12 июля постановил, что претензии Китая на территории в Южно-Китайском море являются безосновательными
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ВЬЕНТЬЯН, 8 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), признают важность вынесенного в июле вердикта международного суда в Гааге по иску Филиппин в отношении территориальных притязаний Китая в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом заявил в четверг президент США Барак Обама на пресс-конференции в столице Лаоса.

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"Мы выступаем за порядок в регионе, основанный на соблюдении норм международного права, где любые разногласия решаются исключительно мирным путем. В этой связи мы признаем важность вердикта суда, вынесенного в июле этого года", - сказал Обама.

Третейский суд в Гааге 12 июля постановил, что претензии Китая на территории в ЮКМ являются безосновательными.

По словам Обамы, США и АСЕАН исходят из того, что "все нации должны играть по общим правилам". Со своей стороны Соединенные Штаты будут продолжать защищать интересы своих союзников в вопросе соблюдения норм международного права на море, а также в решении любых конфликтов мирным путем, подчеркнул глава Белого дома.

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