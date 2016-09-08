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Порошенко просит ЕС ускорить ратификацию соглашения об ассоциации

Международная панорама
8 сентября, 19:05 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 8, сентября. /ТАСС
В свою очередь, глава делегации ЕС на Украине Хьюгой Мингарелли выразил готовность использовать свой опыт для оказания помощи в реформировании Украины
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© AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко просит Европейский Союз ускорить завершение процедуры ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом он сказал в четверг во время вручения верительной грамоты послом ЕС Хьюгой Мингарелли.

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"Президент призвал ЕС как можно быстрее завершить процедуры ратификации соглашения об ассоциации с Украиной, введения безвизового режима для украинских граждан, а также заключения соглашения о совместном авиационном пространстве", - сообщила пресс-служба главы украинского государства.

В свою очередь, глава делегации ЕС на Украине выразил готовность использовать свой опыт для оказания помощи в реформировании Украины.

Хьюго Мингарелли сменил на должности главы представительства ЕС на Украине Яна Томбинского в рамках ротации, которую проводят раз в четыре года.

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