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Члены парламента Южной Кореи выступили за создание в стране ядерного оружия

Международная панорама
9 сентября, 18:46 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 9, сентября. /ТАСС
Санкциями и официальными заявлениями Сеул не способен положить конец ракетно-ядерным провокациям Пхеньяна, заявили в правящей партии "Сэнури"
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© AP Photo/Ahn Young-joon

СЕУЛ, 9 сентября. /ТАСС/. Члены южнокорейского парламенте от правящей партии "Сэнури" предложили в пятницу создать национальный атомный арсенал в качестве ответной меры на ядерные испытания КНДР. Как заявили законодатели, в сложившейся ситуации это "неизбежное решение".

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"Происходящее свидетельствует, что своими санкциями и официальными заявлениями мы не способны положить конец ракетно-ядерным провокациям Пхеньяна, - отметил на экстренном заседании депутат Вон Ю Чхоль. - Самое эффективное - разработать собственное атомное оружие".

Его мнение тут же поддержало около 20 законодателей. По их словам, следует "менять всю парадигму мер" и "благодаря собственному ядерному потенциалу защитить самих себя и сохранить мир".

К настоящему моменту Пхеньян осуществил пять ядерных испытаний, четыре из них - в 2006, 2009, 2013 гг. и в январе 2016 года. Сегодняшний тест был приурочен к 68-й годовщине образования КНДР. По данным Министерства национальной обороны Республики Корея, это было самое разрушительное устройство, испытанное на севере Корейского полуострова. Его мощность по разным данным составляет от 10 до 20 килотонн.

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