Чуркин: СБ ООН должен осудить ядерное испытание и рассмотреть ответные меры

ООН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности ООН должен осудить проведенное КНДР ядерное испытание и обсудить ответные меры, в том числе возможное расширение санкций. Об этом заявил в пятницу журналистам постоянный представитель РФ при всемирной организации Виталий Чуркин.

"Я думаю, что нам, во-первых, нужно осудить это, а затем посмотрим", - сказал дипломат. Отвечая на вопрос о том, считает ли Россия необходимым расширение санкций в отношении Пхеньяна, он сказал, что это "нужно обсудить".

КНДР провела пятое ядерное испытание. По заявлению Пхеньяна, оно "подтвердило, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах" вооруженных сил страны. По данным Министерства национальной обороны Республики Корея, это самое мощное устройство, испытанное в КНДР. Пхеньян осуществил до сих пор четыре ядерных теста: в 2006, 2009, 2013 годах и в январе 2016 года.

СБ ООН сегодня в 22:00 соберется на встречу, в ходе которой обсудит ситуацию на Корейском полуострове и меры в ответ на проведенное КНДР испытание.

Резолюции СБ ООН запрещают стране любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки. В марте СБ ООН принял резолюцию 2270, предусматривающую беспрецедентное ужесточение санкций в отношении Пхеньяна.

Несмотря на это, за последние месяцы северокорейские власти провели более 10 ракетных испытаний, последнее - 5 сентября. Собвез осудил эти действия и пригрозил Пхеньяну новыми мерами в случае повторных нарушений своих резолюций.