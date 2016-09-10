Армения приветствует договоренности Москвы и Вашингтона по Сирии

ЕРЕВАН, 10 сентября. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. МИД Армении приветствует договоренности России и США по Сирии. Об этом заявил сегодня официальный представитель внешнеполитического ведомства Армении Тигран Балаян.

"Приветствуем договоренности по сирийскому кризису, достигнутые между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Джоном Керри, - отметил представитель. - Надеемся, что в соответствии с этими договоренностями стороны на практике сохранят прекращение огня, и как безотлагательный шаг будет обеспечена доставка гуманитарной помощи в районы, в наибольшей степени пострадавшие от конфликта, и ее предоставление населению".

"В этом отношении нам внушает наибольшую озабоченность гуманитарная обстановка, сложившаяся в Алеппо и его окрестностях (где проживает армянская диаспора - прим. корр. ТАСС)", - подчеркнул представитель МИД Армении. По его мнению, "более чем актуально максимально быстрое предоставление гуманитарной помощи этим районам".

В Армении "полны надежды, что эти договоренности могут явиться основой для всеобъемлющих переговоров вокруг мирного урегулирования сирийского кризиса", указал дипломат.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных установить режим прекращения боевых действий в продолжающейся почти пять с половиной лет войне в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса. Эти документы предусматривают разграничение оппозиции и террористов, нанесение по последним совместных ударов авиации США и РФ, процедуры реагирования на нарушения перемирия, вопросы доставки гуманитарной помощи.

Как ожидается, режим прекращения боевых действий должен начать действовать в 00:00 12 сентября.