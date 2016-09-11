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Трамп: Клинтон совершила крупнейшую ошибку за всю президентскую гонку

Международная панорама
11 сентября, 7:38 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Речь идет о недавнем заявлении Клинтон, в котором она назвала сторонников республиканца "гомофобами, сексистами и исламофобами"
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НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что демократ Хиллари Клинтон допустила самую серьезную ошибку за всю предвыборную кампанию, когда подвергла жесткой критике его сторонников. Соответствующее заявление миллиардера было опубликовано в субботу на его официальном сайте.

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По мнению Трампа, "Клинтон совершила худшую ошибку в этом политическом сезоне". Как указал республиканец, экс-госсекретарь, "вместо того чтобы признать свою вину в нелепой атаке на американских избирателей, старается исправить ситуацию жалкими попытками переиначить слова и выступить с оскорблениями".

"Впервые за долгое время вышли наружу ее истинные чувства, стали видны нетерпимость и ненависть по отношению к миллионам американцев", - считает Трамп. Он также выразил уверенность, что Клинтон "некомпетентна, чтобы быть президентом США".

Данное заявление миллиардера было опубликовано в свете скандала, разразившегося после того, как Клинтон во время выступления в Нью-Йорке в пятницу поздно вечером назвала сторонников Трампа "гомофобами, сексистами и исламофобами". Она заявила тогда, что, по ее мнению, "половину сторонников Трампа" можно отнести к числу людей, "заслуживающих сожаления". Республиканцы в ответ на это обвинили кандидата от демократов в крайне пренебрежительном отношении к избирателям.

Клинтон, подвергшаяся резкой критике со стороны политических оппонентов и СМИ, была вынуждена принести извинения. При этом в заявлении, опубликованном ее избирательным штабом, она лишь отметила, что выразилась неудачно.

В последние дни несколько опросов общественного мнения показали, что Трамп догнал по популярности Клинтон. Согласно опросу службы ORC и телеканала CNN, опубликованному 6 сентября, миллиардер опережал экс- госсекретаря по популярности среди избирателей на 2% (45% против 43%). По результатам исследования, проведенного международным социологическим центром Ipsos совместно с агентством Reuters в период с 26 августа по 1 сентября, за Трампа на выборах в ноябре этого года в среднем готовы были отдать голоса 40% опрошенных, Клинтон намеревались поддержать 39% респондентов.

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Персоны
Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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