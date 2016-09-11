Посольство США: Вашингтон обеспокоен столкновениями на юго-востоке Турции

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Соединенные Штаты обеспокоены информацией о столкновениях на юго-востоке Турции, вызванных назначением внешнего управления в двух провинциях и 24 уездах страны. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении посольства США в Анкаре.

"Мы обеспокоены сообщениями о столкновениях на юго-востоке Турции после решения правительства сместить со своих постов нескольких местных избранных чиновников, обвиненных в поддержке терроризма, и назначить на их должности доверенных лиц", - отмечается в документе.

Дипломаты признали право Турции на защиту от терроризма, но подчеркнули необходимость уважения юридических процедур и права на мирный протест. "Мы надеемся, что любое назначение доверенных лиц будет носить временный характер и что местным гражданам вскоре разрешат избрать новых чиновников в соответствии с турецким законом", - заключили в посольстве.

Ранее в воскресенье МВД Турции сменило 28 руководителей регионов из-за их связей с террористическими организациями, в том числе глав муниципалитетов двух провинций (Хаккяри и Батман на юго-востоке), 24 уездов в различных восточных провинциях, а также двух крупных сел. Значительная часть лишившихся прежнего руководства регионов расположена в населенной преимущественно курдами части страны. На их места назначены доверенные лица государства. Трое из смещенных руководителей являются членами правящей Партии справедливости и развития, один - членом Партии националистического движения.

Причиной таких действий МВД являются подозрения в том, что эти чиновники сотрудничали и действовали в интересах Рабочей партии Курдистана (считается в Турции террористической) и ФЕТО ("Террористической организации фетхуллахистов" исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена).

Видео и фото противостояния сторонников Эрдогана и армии в Анкаре