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Перемирие в Сирии вступило в силу в мусульманский праздник Ид аль-Адха

Международная панорама
12 сентября, 0:22 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
Ранее глава МИД РФ и госсекретарь США согласовали пакет из пяти документов, призванных утвердить режим прекращения боевых действий в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса
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© Антон Новодережкин/ТАСС

БЕЙРУТ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Режим прекращения огня вступил в силу в Сирии с 00:00 по местному времени (совпадает с московским). В соответствии с достигнутой в Женеве договоренностью между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри, 48-часовое перемирие приурочено к мусульманскому празднику Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Как ожидается, оно будет продлено на более длительный срок.

В минувшую пятницу Лавров и Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных утвердить режим прекращения боевых действий в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса.

Правительство САР и командование ВС поддержали американо-российскую инициативу, которая "преследует цель достичь политического урегулирования кризиса в Сирии".

Представители вооруженной оппозиции в лице так называемой Сирийской свободной армии (ССА) приняли ее с оговорками. Представитель ССА Закария Мулахафджи потребовал прояснить вопрос "о механизме мониторинга, который будет отслеживать соблюдение сторонами перемирия". Экстремистские фракции, как например, группировка "Ахрар аш-Шам", отказались прекратить огонь.

Официальный представитель оппозиционного Высшего комитета по переговорам (ВКП) Басма Кудмани выразила надежду, что достигнутые в Женеве договоренности между США и Россией по Сирии "положат конец тяжелым испытаниям, выпавшим на долю сирийского народа". По ее словам, американо-российские договоренности "должны быть подкреплены конкретными действиями".

"Хезболлах" прекратит огонь вместе с армией

Обязались соблюдать перемирие отряды ливанской шиитской партии "Хезболлах" и формирования добровольцев из других государств (Ирана и Ирака), воюющих на стороне сирийской армии. "Мы будем привержены решению о прекращении огня, принятому командованием ВС САР", - заявил телеканалу Almayadeen командующий операциями "союзников Сирии", имя которого не было приведено.

"Союзники Сирии стоят на стороне ее правительства и армии, решивших дать шанс перемирию, чтобы остановить кровопролитие, вернуть в страну спокойствие, стабильность и безопасность и открыть путь политическому урегулирования", - подчеркнул командующий.

Его заявление последовало за требованием, которое выдвинул "начальник штаба" ССА Ахмед Берри. Он назвал "недостаточным" согласие правительства в Дамаске поддержать американо-российские договоренности о перемирии. Берри потребовал, чтобы "все воюющие вместе с сирийскими войсками шиитские формирования обязались соблюдать прекращение огня".

Срыв перемирия возможен

Наступающий новый этап в сирийском конфликте "потребует от всех максимальной сдержанности и нейтрализации вероятных провокаций, которые неизбежно последуют со стороны радикалов". Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС директор международного центра стратегических исследований "Истишария" в Бейруте Имад Ризк.

По его словам, в настоящий момент Турция "изменила свой курс и присоединилась к американо-российским усилиям по стабилизации обстановки в Сирии". Однако, как отметил эксперт, "серьезные опасения вызывает политика Саудовской Аравии - другого влиятельного регионального игрока". Ризк не исключил, что Эр-Рияд "использует непримиримые фракции в сирийской вооруженной оппозиции для срыва выполнения американо-российских договоренностей".

Он напомнил, что "к такой подрывной тактике саудовские круги, стремящиеся во что бы то ни стало отстранить от власти президента Башара Асада, прибегли после перемирия, объявленного в Сирии 27 февраля".

Раунд диалога планируется на октябрь

Глубокое удовлетворение по поводу достигнутого между США и РФ соглашения о перемирии выразил спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. В интервью газете "Коррьере делла сера" он назвал начало октября возможным сроком возобновления межсирийских переговоров в Женеве. "В Нью-Йорке на полях ГА ООН с генсеком и министрами заинтересованных стран мы обсудим политический горизонт в Сирии", - сообщил дипломат. При этом де Мистура уточнил, что между Москвой и Вашингтоном сохраняются разногласия в подходах к политическому будущему Сирии.

По словам спецпосланника, сирийское урегулирование крайне сложный процесс. "Война идет пять лет, и у нас уже были фальстарты. Нам нужно усадить за стол переговоров 18 разных групп, задействовать множество региональных сил", - посетовал де Мистура.

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