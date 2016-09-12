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Не менее семи боевиков уничтожены за сутки в ходе перестрелок на севере Индии

Международная панорама
12 сентября, 5:19 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгений Пахомов
Массовые беспорядки в северном штате Джамму и Кашмир не прекращаются уже два месяца
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Индийские правоохранительные органы уничтожили за минувшие сутки не менее семи боевиков в северном штате Джамму и Кашмир, где уже два месяца не прекращаются массовые беспорядки. Об этом сообщает информационное агентство IANS.

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По данным СМИ, трое боевиков были ликвидированы в округе Пунч, где радикалы укрепились на территории строящегося здания и начали перестрелку с правоохранителями. Экстремисты были окружены, им предложили сдаться, однако те отказались, после чего отряд спецназа в ходе штурма уничтожил преступников. Во время перестрелки также был убит один полицейский, ранены несколько спецназовцев и местный житель.

Еще четверо экстремистов были ликвидированы в округе Купвара в ходе спецоперации по уничтожению отряда террористов, который проник в Индию из соседнего Пакистана. После этого боя террористы ушли на сопредельную территорию. Боевики еще несколько раз пытались перебраться в Индию, но были отброшены, отмечает IANS.

На минувшей неделе центральные власти страны приняли решение ввести в Джамму и Кашмир дополнительный воинский контингент, чтобы взять под контроль сельские регионы штата, охваченного массовыми беспорядками. Правительство полагает, что протесты организуют и поддерживают боевики, которые проникают в Индию с территории Пакистана. Радикалы также используют мечети в сельских районах в качестве штабов для организации выступлений.

В Джамму и Кашмир, единственном штате Индии, большинство населения которого составляют мусульмане, уже два месяца сохраняется напряженная обстановка. После того как 8 июля индийские силы безопасности ликвидировали одного из лидеров сепаратистской группировки "Хизб-уль-Муджахиддин" Бурхана Музаффара Вани, там начались массовые выступления, погибли 75 человек и пострадали около 10 тысяч. Официальный Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов.

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