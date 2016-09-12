Не менее семи боевиков уничтожены за сутки в ходе перестрелок на севере Индии

СМИ: Клинтон отменила поездку в Калифорнию из-за болезниМеждународная панорама 12 сентября, 5:34
Немецкая теннисистка Кербер возглавила рейтинг WTAСпорт 12 сентября, 4:42
Пограничники на Камчатке уничтожат пять тонн изъятой красной икрыПроисшествия 12 сентября, 4:16
Стэн Вавринка впервые в карьере выиграл US OpenСпорт 12 сентября, 3:22
На парламентских выборах в Хорватии лидируют правоцентристыМеждународная панорама 12 сентября, 2:59
На Сахалине после ливней остановили движение поездов дальнего следованияПроисшествия 12 сентября, 2:52
Киберпреступление может быть приравнено к кражеЭкономика и бизнес 12 сентября, 2:44
СМИ: здоровье Клинтон стало серьезной проблемой для ее избирательной кампанииМеждународная панорама 12 сентября, 2:36
СПбГУ поднялся на семь строчек в рейтинге лучших бизнес-школ мираОбщество 12 сентября, 2:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Индийские правоохранительные органы уничтожили за минувшие сутки не менее семи боевиков в северном штате Джамму и Кашмир, где уже два месяца не прекращаются массовые беспорядки. Об этом сообщает информационное агентство IANS.
По данным СМИ, трое боевиков были ликвидированы в округе Пунч, где радикалы укрепились на территории строящегося здания и начали перестрелку с правоохранителями. Экстремисты были окружены, им предложили сдаться, однако те отказались, после чего отряд спецназа в ходе штурма уничтожил преступников. Во время перестрелки также был убит один полицейский, ранены несколько спецназовцев и местный житель.
Еще четверо экстремистов были ликвидированы в округе Купвара в ходе спецоперации по уничтожению отряда террористов, который проник в Индию из соседнего Пакистана. После этого боя террористы ушли на сопредельную территорию. Боевики еще несколько раз пытались перебраться в Индию, но были отброшены, отмечает IANS.
На минувшей неделе центральные власти страны приняли решение ввести в Джамму и Кашмир дополнительный воинский контингент, чтобы взять под контроль сельские регионы штата, охваченного массовыми беспорядками. Правительство полагает, что протесты организуют и поддерживают боевики, которые проникают в Индию с территории Пакистана. Радикалы также используют мечети в сельских районах в качестве штабов для организации выступлений.
В Джамму и Кашмир, единственном штате Индии, большинство населения которого составляют мусульмане, уже два месяца сохраняется напряженная обстановка. После того как 8 июля индийские силы безопасности ликвидировали одного из лидеров сепаратистской группировки "Хизб-уль-Муджахиддин" Бурхана Музаффара Вани, там начались массовые выступления, погибли 75 человек и пострадали около 10 тысяч. Официальный Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов.