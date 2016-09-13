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Премьер Болгарии: Бокова является единственным кандидатом от Софии на пост главы ООН

Международная панорама
13 сентября, 12:35 UTC+3 СОФИЯ /Корр. ТАСС, Игорь Ленкин
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СОФИЯ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что кандидатура Ирины Боковой является единственной от Болгарии на пост генерального секретаря ООН.

"Ирина Бокова остается единственным болгарским кандидатом на пост генерального секретаря ООН", - сказал Борисов, открывая во вторник заседание кабинета министров.

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