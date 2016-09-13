В Молдавии проевропейские партии выдвинут единого кандидата в президенты

КИШИНЕВ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Проевропейская оппозиция Молдавии собирается выдвинуть единого кандидата в президенты, который будет отобран в сентябре на основании социологического опроса. Об этом сообщила телеканалу Realitatea TV лидер Партии действия и солидарности (ПДС), экс-министр просвещения Майя Санду.

"Имеется целый ряд рисков, поэтому мы должны выступить с единым кандидатом. Мы примем решение в конце сентября на основании двух опросов, их проведут учреждения, которым мы доверяем", - сказала Санду.

Она отметила, что выбирать будут между ней и лидером партии "Платформа Достоинство и Правда" Андреем Нэстасе. Оба политика, согласно опросам, лидируют на правом фланге, к которому в Молдавии относят партии, ориентирующиеся на Запад.

Те же регулярные общественные опросы Института публичных политик называют фаворитом президентской гонки лидера оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игоря Додона, который выступает за сближение с Россией, критикует подписанное Кишиневом соглашение об ассоциации с ЕС и сотрудничество нейтральной Молдавии с НАТО. Популярность Додона заставляет проевропейскую оппозицию консолидироваться. Принимавший ранее участие в этих переговорах лидер Европейской народной партии Молдовы (ЕНПМ), бывший премьер Юрий Лянкэ выразил готовность поддержать Санду или Нэстасе, если они выйдут во второй тур с Додоном.

"К сожалению, ситуация в стране такова, что мы должны голосовать, руководствуясь геополитикой", - заявил Лянкэ.

Как отмечают наблюдатели, из-за экономического кризиса и падения в республике уровня жизни рейтинги правящих страной политиков низкие, поэтому у оппозиции есть большие шансы выиграть предстоящие 30 октября выборы.

Впервые за последние 16 лет президента Молдавии будут выбирать путем всенародного голосования, а не в парламенте. В марте 2016 года Конституционный суд страны признал незаконным принятое в 2000 году депутатами решение отказаться от прямых выборов президента и возложить эти полномочия на парламентариев. По мнению председателя суда Александра Тэнасе, изменения послужили причиной серии политических кризисов, когда депутаты не могли избрать главу государства.