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Штайнмайер: перемирие в Сирии - ключ к возобновлению политического диалога

Международная панорама
13 сентября, 14:20 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Евгений Антонов
Глава МИД Германии отметил, что и сами представители так называемой умеренной сирийской оппозиции называют режим прекращения огня необходимым условием для мирных переговоров
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РИГА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Режим перемирия между всеми сторонами конфликта в Сирии, установленный 12 сентября, является ключевой предпосылкой для возвращения к политическому диалогу о будущем этой страны. Об этом глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил на пресс-конференции в Риге.

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"Перемирие - ключевая предпосылка по возвращению к политическому процессу и политическим переговорам", - сказал он.

Он пояснил, что представители так называемой умеренной сирийской оппозиции также называют режим прекращения огня необходимым условием для мирных переговоров.

"Они говорят: только в случае, если прекращение огня сохранится, мы возобновим переговоры в Женеве о политической судьбе Сирии", - добавил глава МИД Германии.

"Мы находимся в решающей фазе", - резюмировал Штайнмайер.

Давать оценки рано

Штайнмайер также заявил, что оценивать устойчивость перемирия пока рано.

"Пока рано делать прогнозы, оно (перемирие) просуществовало лишь одну ночь. Но накануне я до полуночи говорил со своим коллегой из Саудовской Аравии в Берлине, он сказал, что как минимум первые часы перемирия наблюдалось серьезное снижение уровня насилия", - отметил глава МИД ФРГ.

С вечера понедельника в Сирии объявлено перемирие, которое является частью договоренностей между Россией и США по урегулированию кризиса в Сирии.

Визит Штайнмайера

Штайнмайер во вторник прибыл в Ригу для участия в переговорах с главами МИД стран Балтии. На встрече были затронуты вопросы сотрудничества стран региона и Германии, текущие вызовы в области международной политики и безопасности для Европы, а также будущее Евросоюза.

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