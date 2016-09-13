Трамп пригрозил заставить Apple свернуть производство в Китае

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Apple и другие американские компании возобновят выпуск своей продукции на территории США в случае победы Республиканской партии на всеобщих выборах в ноябре. Неизменность этой позиции подтвердил кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в городе Де-Мойн (штат Айова).

"Apple и наши остальные крупнейшие компании начнут собирать iPhone, компьютеры и другие товары в Соединенных Штатах, а не в Китае или по всему миру", - обещал республиканец. "Мы больше не производим американские товары в Соединенных Штатах, но мы будем их производить здесь, причем так, как никогда прежде", - добавил он.

Трамп также обещал в случае избрания президентом развернуть в Америке массированное строительство дорог, мостов, туннелей, аэропортов, школ и больниц. Миллиардер раскритиковал недостатки Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), в которую входят США, Канада и Мексика, и пригрозил добиться пересмотра его положений. "Это худший торговый договор, который когда-либо заключали в мире. Он является улицей с односторонним движением, по которой рабочие места перемещаются неизменно из США", - пояснил политик.

Apple ранее отказалась спонсировать и оказывать техническую поддержку проведению съезда Республиканской партии в июле в Кливленде (штат Огайо). Поводом послужили скандальные высказывания миллиардера. В феврале он подверг Apple резкой критике за ее нежелание по требованию Федерального бюро расследований США взломать один из произведенных этой компанией смартфонов, который принадлежал убитому террористу. Миллиардер тогда предложил бойкотировать продукцию Apple в США, пока корпорация не уступит властям в данном вопросе.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, музыкальные плееры iPod, ноутбуки и настольные компьютеры iMac, а также другую технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире.