Опрос: почти 90% мексиканцев считают ошибкой приглашение Трампа в страну

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МЕХИКО, 13 сентября. /ТАСС/. Подавляющее большинство жителей Мексики считают, что президенту Энрике Пенье Ньето не стоило приглашать кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в республику. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, приведенные в понедельник газетой El Universal.
По ее данным, 88% респондентов сказали, что инициатива президента "была плохим решением". Семь из 10 также отметили, что были оскорблены приглашением. По словам газеты, в целом "очень плохое мнение" о Трампе сложилось у 94% опрошенных. Кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, в свою очередь, положительно оценил 61% респондентов.
Трамп встретился с Пеньей Ньето в Мехико 31 августа. По словам президента, он пригласил миллиардера, чтобы "противостоять опасностям", которые представляют для Мексики некоторые его предложения. Тем не менее визит кандидата вызвал волну критики в латиноамериканской республике.
Почти все политические силы в законодательном собрании мексиканской столицы, перед встречей Трампа и Пеньи Ньето проголосовали за то, чтобы объявить американского миллиардера персона нон грата, и призвали президента потребовать от республиканца извинений за его слова в адрес мексиканцев.
Трамп во время своей предвыборной кампании последовательно выступает за строительство стены на границе с Мексикой, которая, по его мнению, остановит поток нелегальных мигрантов на американскую территорию. Миллиардер подчеркивал, что, став главой Белого дома, заставит заплатить за возведение стены мексиканское правительство. Пенья Ньето, однако, после визита Трампа заявил, что финансировать возведение данного сооружения не собирается.