Нью-йоркская прокуратура проводит расследование в отношении фонда Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Прокуратура штата Нью-Йорк проводит расследование в отношении деятельности благотворительного фонда кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом заявил во вторник генеральный прокурор штата Эрик Шнайдерман.

По его словам, ведомство проводит проверку в отношении Donald J. Trump Foundation с целью убедиться, что он "соблюдает законы в области благотворительной деятельности". Расследование инициировано "из-за ряда сомнительных операций, о которых стало известно в последнее время", заявил прокурор в интервью CNN.

"У нас есть опасения, что Фонд Трампа мог быть вовлечен в некую неподобающую деятельность", - отметил Шнайдерман.

Деятельность фонда Трампа попала под пристальное внимание СМИ в последние месяцы. Газета Washington Post, проведя собственное расследование, выяснила, что миллиардер с 2008 года не пожертвовал ни цента в основанный им фонд. Кроме того, издание утверждало, что Трамп ненадлежащим образом распоряжался средствами, которые должны были пойти на благотворительность, он якобы потратил $20 тыс. таких средств на покупку своего портрета.

Трампа также обвиняли в том, что в 2013 году он через фонд совершил незаконную денежную выплату прокурору штата Флорида Пэм Бонди, которая намеревалась открыть дело против организации под названием "Университет Трампа", которую многие считают мошеннической. Противники миллиардера сочли данную выплату взяткой в обмен на отказ от инициирования расследования, однако Трамп и Бонди отрицали связь, назвав это добровольным пожертвованием на политические нужды. Бонди в то время как раз переизбиралась на должность прокурора штата, которая является выборной.

Согласно данным журнала Forbes, состояние миллиардера, являющегося главой собственной строительной империи, оценивается в $4,5 млрд. Сам Трамп заявлял, что его капитал превышает $10 млрд.