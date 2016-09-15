Нацкомитет Республиканской партии США подвергся хакерскому взлому, утверждает конгрессмен

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Национальный комитет Республиканской партии США подвергся хакерскому взлому. Об этом заявил в среду председатель комитета по национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол.

Конгрессмен США обвинил РФ в хакерской атаке на Республиканскую партию - Reuters.