Нацкомитет Республиканской партии США подвергся хакерскому взлому, утверждает конгрессмен

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НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Национальный комитет Республиканской партии США подвергся хакерскому взлому. Об этом заявил в среду председатель комитета по национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол.
Конгрессмен США обвинил РФ в хакерской атаке на Республиканскую партию - Reuters.