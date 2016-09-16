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Пентагон сообщил об уничтожении одного из главарей ИГ в Сирии

Международная панорама
16 сентября, 21:53 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 16, сентября. /ТАСС
В результате авиаудара был уничтожен так называемый "министр информации" ИГ Ваил Адил Хасан Салман аль-Файад
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ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Один из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) был уничтожен в результате авиаудара коалиции, нанесенного близ Ракки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Пентагона.

Согласно сообщению, авиаудар был нанесен 7 сентября. В результате был уничтожен так называемый "министр информации" ИГ Ваил Адил Хасан Салман аль-Файад.

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