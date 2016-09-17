США пока не комментируют сообщения об ударе коалиции по сирийским войскам

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Представители штаба возглавляемой США контртеррористической операции, проводимой группой стран в Сирии и Ираке, пока не комментируют информацию о нанесении западными силами удара по сирийским войскам.

Так, корреспонденту ТАСС в штабе "из-за деликатного характера заданного вопроса" порекомендовали обратиться в Центральное командование Вооруженных сил США, которое на данный момент ответа не дало.

Представители Пентагона со своей стороны заявили корреспонденту ТАСС, что оборонное ведомство "в курсе этих сообщений". Дальнейших комментариев пока не последовало.

По информации, полученной от сирийского командования в городе Дейр-эз-Зор, в результате удара погибли 62 сирийских военнослужащих и около 100 человек получили ранения. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в свою очередь сообщил, что "сегодня в период с 17:00 по 17:50 мск в районе аэродрома города Дейр- эз-Зор (Сирия) самолетами международной антиигиловской коалиции (два F-16 и два A10) нанесено 4 удара по подразделениям сирийских правительственных войск, находящихся в окружении террористических группировок "Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ)". "Самолеты коалиции вошли в воздушное пространство Сирийской Арабской Республики со стороны иракской границы", - отметил он.