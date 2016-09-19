Меркель разочарована результатами своей партии на выборах в парламент Берлина

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БЕРЛИН, 19 сентября. /ТАСС/. Ангела Меркель назвала неудовлетворительным результат своей партии на выборах в парламент Берлина.
Об этом заявила в понедельник канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя итоги выборов в земельный парламент Берлина, где ее Христианско-демократический союз (ХДС) набрал рекордно низкие 17,6% и вылетел из коалиционного столичного правительства. "Результат разочаровывает и является неудовлетворительным", - сказала она.
По ее словам, виной тому стала и миграционная политика. Однако, канцлер убеждена, что проблема скорее в том, что курс германского правительства плохо разъясняется населению.
"Над этим я буду дальше работать", - заверила она. При этом, выступая с заявлением на пресс-конференции, Меркель повторила сделанное на прошлой неделе заявление о том, что не хотела бы больше употреблять свое выражение "Мы справимся" применительно к кризису с беженцами.
Ангела Меркель также отметила, что пока не готова сказать, будет ли она вновь претендовать на должность канцлера.
"Сегодня этот день еще не наступил", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
Выборы в Бундестаг пройдут в 2017 году. Кандидат на должность канцлера должен быть определен к очередному съезду ХДС, который, как ожидается, должен быть созван до конца года.
Ранее председатель партии - партнера ХДС по правящей коалиции, Христианско-социального союза (ХСС), премьер Баварии Хорст Зеехофер пригрозил отказаться от поддержки своей соратницы на предстоящих выборах в Бундестаг, если не будет введен лимит на беженцев.