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США: обстрел гуманитарного конвоя в Сирии нанес удар по перемирию

Международная панорама
20 сентября, 2:14 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Представитель вашингтонской администрации также отметил, что России "необходимо продемонстрировать серьезность намерений не только на словах, но и своими действиями"
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ВАШИНГТОН, 20 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Обстрел гуманитарного конвоя в Сирии "нанес серьезный удар" по установлению перемирия в стране. Об этом сообщил в понедельник журналистам представитель администрации США.

"Произошедшее сегодня нанесло серьезный удар по нашим усилиям по установлению перемирия в Сирии", - отметил он.

Представитель вашингтонской администрации также отметил, что России "необходимо продемонстрировать серьезность намерений не только на словах, но и своими действиями", которые бы показали, что процесс перемирия в Сирии "остается жизнеспособным".

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США пока не могут сказать точно, кто именно вел обстрел гуманитарных конвоев в сирийской провинции Алеппо. 

Представитель администрации отметил, что, "пока неясно", кто обстреливал грузовики, доставлявшие помощь ООН и Сирийского общества Красного Полумесяца. По словам представителя вашингтонской администрации, США и Россия будут вести "тесные консультации", в том числе и на высоких уровнях, по конкретно этому обстрелу и соблюдению перемирия в целом.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отметил, что не может подтвердить информацию о погибших в результате обстрела гуманитарного конвоя в сирийской провинции Алеппо. Он подтвердил, что обстрелу, по первоначальным оценкам, подверглись 18 из 31 грузовика, доставлявшего помощь ООН и Сирийского общества Красного Полумесяца для 78 тысяч жителей труднодоступного города Урем эль-Кубра, который расположен к западу от города Алеппо. Кроме того, удару подвергся склад Сирийского общества Красного Полумесяца в городе Биг-Орем.

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