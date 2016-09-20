Популярность Путина среди республиканцев в США увеличилась более чем в два раза

ЛОНДОН, 20 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Популярность президента России Владимира Путина среди американцев, поддерживающих Республиканскую партию, за последние два года выросла более чем в два раза. Об этом сообщила газета The Financial Times со ссылкой на проведенное в августе исследование социологической службы YouGov.

При этом 85% респондентов видят Путина сильным лидером, в то время как всего 18% считают таковым Барака Обаму.

Американцам главным образом импонирует стремление президента РФ действовать в интересах своей страны. "Я думаю, что он единственный лидер крупного государства, который сегодня обращает на себя внимание. Он действует в интересах своей страны и делает это без колебаний", - считает 71-летний специалист по подбору кадров Джефф Гриморд из южной Калифорнии.

Несмотря на то, что Владимир Путин подвергся критике западных лидеров, в некоторых районах США у него появились фан-клубы, в которых состоят главным образом сторонники Дональда Трампа, отмечает издание. "Возможно, еще более невероятно то, что этот клуб, кажется, разрастается", - информирует газета.

"Изменение в восприятии (личности Путина) происходит тогда, когда отношения между Россией и США находятся на уровне времен холодной войны с продолжающимися разногласиями по поводу событий на Украине и в Сирии", - указывает The Financial Times, подчеркивая разительный контраст между личностями Путина и Обамы, который играет на руку первому.

В свою очередь, предприниматель Фрэнк Хокинс с архипелага Флорида-Кис сказал, что он "восхищается действиями Путина в Сирии".