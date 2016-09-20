Штайнмайер: альтернативы возвращению к перемирию в Сирии нет

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер рассчитывает, что стороны конфликта в Сирии вернутся к соблюдению режима прекращения огня. Об этом он заявил во вторник после встречи контактной группы по Сирии, которая прошла на полях Генеральной ассамблеи ООН.
"Мы все едины во мнении, что альтернативы возвращению к перемирию нет", - отметил Штайнмайер.
Одновременно глава МИД ФРГ призвал Москву подействовать в том, что касается соблюдения режима прекращения огня, на Дамаск. "Мы ожидаем от России, что она окажет влияние на Асада", - подчеркнул он.
Пакет документов, призванных установить режим прекращения огня в Сирии, ранее согласовали в Женеве глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри. С 12 сентября перемирие вступило в силу, однако в Минобороны РФ неоднократно обращали внимание на то, что режим прекращения огня постоянно нарушается оппозицией.
Накануне Минобороны РФ заявило, что считает бессмысленным соблюдение сирийскими правительственными силами режима перемирия в одностороннем порядке в связи с постоянными обстрелами со стороны боевиков. При этом в оборонном ведомстве отметили, что российская и сирийская авиация за минувшую неделю не наносила ударов по районам, которые были согласованы в рамках соглашений, достигнутых в Женеве.