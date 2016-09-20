Штайнмайер: альтернативы возвращению к перемирию в Сирии нет

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер рассчитывает, что стороны конфликта в Сирии вернутся к соблюдению режима прекращения огня. Об этом он заявил во вторник после встречи контактной группы по Сирии, которая прошла на полях Генеральной ассамблеи ООН.

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"Мы все едины во мнении, что альтернативы возвращению к перемирию нет", - отметил Штайнмайер.

Одновременно глава МИД ФРГ призвал Москву подействовать в том, что касается соблюдения режима прекращения огня, на Дамаск. "Мы ожидаем от России, что она окажет влияние на Асада", - подчеркнул он.

Пакет документов, призванных установить режим прекращения огня в Сирии, ранее согласовали в Женеве глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри. С 12 сентября перемирие вступило в силу, однако в Минобороны РФ неоднократно обращали внимание на то, что режим прекращения огня постоянно нарушается оппозицией.

Накануне Минобороны РФ заявило, что считает бессмысленным соблюдение сирийскими правительственными силами режима перемирия в одностороннем порядке в связи с постоянными обстрелами со стороны боевиков. При этом в оборонном ведомстве отметили, что российская и сирийская авиация за минувшую неделю не наносила ударов по районам, которые были согласованы в рамках соглашений, достигнутых в Женеве.