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Президент Колумбии передал проект мирного соглашения в Совбез ООН

Международная панорама
22 сентября, 2:49 UTC+3 БОГОТА БОГОТА 22, сентября. /ТАСС
По словам Хуана Мануэля Сантоса, это первое в мире соглашение, в основе которого лежит забота о правах жертв вооруженного конфликта на правосудие, возмещение ущерба
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БОГОТА, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос передал копию мирного соглашения между правительством республики и повстанческой группировкой Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК) Совету Безопасности ООН и поблагодарил представителей стран, входящих в него за оказанную поддержку. Об этом сообщили в среду на официальном сайте Администрации колумбийского лидера.

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"Я вручаю вам результат нашей работы, которая велась в течение шести лет и позволила наконец-то закончить последний вооруженный конфликт в Западном полушарии, войну, длившуюся более 52 лет и вызвавшую много страданий и боли в Колумбии", - приводит слова главы государства ведомство.

"Спасибо большое всем вам и каждому по отдельности за поддержку, которую получила моя страна, мое правительство для достижения этого мирного соглашения", - отметил колумбийский лидер. По его словам, это первое в мире соглашение, в основе которого лежит забота о правах жертв вооруженного конфликта на правосудие, возмещение ущерба.

"Перед вами результат работы, которую все вы поддерживали, и которая является вкладом в создание мира во всем мире", - добавил президент Колумбии.

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