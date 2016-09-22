Эксперт: избрание Трампа президентом США пойдет на пользу американо-российским отношениям

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Победа на выборах кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа пойдет на пользу американо-российским отношениям. Уверенность в этом выразил американский специалист в области маркетинга Бернард Кли в статье, опубликованной в среду на сайте газеты The Hill, освещающей деятельность Конгресса США.

В материале эксперт перечисляет "10 причин, по которым отношения между Трампом и (российским президентом Владимиром) Путиным будут выгодны" обеим странам. Прежде всего, подчеркивает Кли, "установится мир между двумя ядерными супердержавами", а провокации прекратятся. Благодаря партнерским отношениям с Москвой, считает эксперт, Вашингтон "получит более полное представление о происходящем в России", после чего начнет "с меньшей враждебностью" комментировать ситуацию со свободой СМИ и правами человека в стране. Натурализованный австриец, как его представляет издание, полагает, что после победы бизнесмена на выборах обе страны будут "эффективнее предотвращать распространение ядерного оружия террористическими организациями".

"Соединенные Штаты и Россия смогут объединить усилия в борьбе с радикальным исламом и уничтожить вместе ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"), а также обмениваться разведданными о террористических заговорах, - считает Кли. - Сотрудничество (обеих держав) приведет к окончанию сирийской гражданской войны". Специалист уверен, что, "объединяя усилия и доверяя друг другу, обе страны будут нуждаться в меньшем количестве военных ресурсов, но вместе с тем смогут оказывать гораздо большее давление" на, в частности, КНДР. Он подчеркнул, что избрание республиканца приведет к тому, что прекратится "милитаризация входящих в НАТО государств Восточной Европы", а на Украине "наступит настоящее перемирие".

При этом после отмены Трампом санкций "Россия и Европа получат обоюдную экономическую выгоду". "США и весь мир извлекут большую пользу от улучшения отношений с Путиным", - уверен Кли. Он считает, что в отличие от нынешнего президента Барака Обамы и соперницы республиканца Хиллари Клинтон, у Трампа получится плодотворно сотрудничать с Россией.

Ранее бизнесмен заявил, что в случае избрания президентом США выстроит исключительно хорошие отношения с Россией и Путиным. "Я думаю, что будут хорошие отношения с Путиным и очень хорошие отношения с Россией", - отметил республиканец.

17 декабря прошлого года, выступая на большой ежегодной пресс-конференции, Путин заявил, что Трамп - "абсолютный лидер президентской гонки" в США. "Он яркий человек, талантливый, без всяких сомнений", - сказал президент РФ.

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