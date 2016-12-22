Президент Бразилии пожаловался на низкую популярность

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 декабря. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Президент Бразилии Мишел Темер расстроен своей низкой популярностью, однако уверен в будущем признании со стороны сограждан. Соответствующее мнение глава государства высказал в Рио-де-Жанейро на встрече с журналистами.

"Я не отказываюсь от популярности нарочно. (Ее отсутствие) мне неприятно, но не мешает управлять страной. Признание придет в будущем", - сказал Темер.

По словам бразильского лидера, он пользуется фактом своей низкой популярности "для принятия мер, которые в ином случае не были бы приняты".

Согласно опросу общественного мнения, результаты которого были обнародованы 16 декабря, только 13% респондентов оценили работу сформированного главой государства правительства как "хорошую" или "очень хорошую", в то время как "плохой" или "очень плохой" деятельность исполнительной власти назвали 46% бразильцев. В октябре в ходе аналогичного исследования действия кабмина одобрили 14% опрошенных, а 39% жителей страны сообщили о своем негативном отношении к правительству.

31 августа бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства. Новый глава южноамериканской страны назвал своими приоритетами борьбу с безработицей и устранение бюджетного дефицита.