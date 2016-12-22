Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 60.86
€ 63.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Бразилии пожаловался на низкую популярность

Международная панорама
22 декабря, 18:59 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Мишел Темер уверен, что признание придет к нему в будущем
Материал из 1 страницы
Мишел Темер

Мишел Темер

© EPA/Joedson Alves

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 декабря. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Президент Бразилии Мишел Темер расстроен своей низкой популярностью, однако уверен в будущем признании со стороны сограждан. Соответствующее мнение глава государства высказал в Рио-де-Жанейро на встрече с журналистами.

"Я не отказываюсь от популярности нарочно. (Ее отсутствие) мне неприятно, но не мешает управлять страной. Признание придет в будущем", - сказал Темер.

По словам бразильского лидера, он пользуется фактом своей низкой популярности "для принятия мер, которые в ином случае не были бы приняты".

Согласно опросу общественного мнения, результаты которого были обнародованы 16 декабря, только 13% респондентов оценили работу сформированного главой государства правительства как "хорошую" или "очень хорошую", в то время как "плохой" или "очень плохой" деятельность исполнительной власти назвали 46% бразильцев. В октябре в ходе аналогичного исследования действия кабмина одобрили 14% опрошенных, а 39% жителей страны сообщили о своем негативном отношении к правительству.

31 августа бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства. Новый глава южноамериканской страны назвал своими приоритетами борьбу с безработицей и устранение бюджетного дефицита.

Смотрите также

Темер заявил, что протесты против импичмента Руссефф собирают минимальное число участников
Темер: Бразилия перевернула страницу политической неопределенности
Мишел Темер вступил в должность президента Бразилии

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Персоны
Темер, Мишел
Страны
Бразилия
В других СМИ
Реклама
Фото
14
Украденное Рождество: атака на ярмарку в Берлине унесла жизни двенадцати человек
7
Три человека ранены при стрельбе у железнодорожного вокзала в Цюрихе
17
Международный марафон ШОС в Куньмине завершился церемонией вручения наград
Интересное
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Крымский мост: главные факты о стройке века
Такой разный Брежнев: факты из жизни генсека СССР
Россия 2016
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Грустный праздник: Россия отказалась от этапа Кубка мира по биатлону
2
Представитель штаба: заявление Трампа касалось угрозы распространения ядерного оружия
3
МИД РФ удивлен "веселым картинкам" украинских послов о "Боярышнике"
4
Литовский суд признал обоснованным штраф "Газпрому" в €35,6 млн
5
СК установит виновников взрыва газового баллона у станции метро "Коломенская"
6
Бывшего вице-мэра Новгорода обвиняют в растлении ребенка
7
Сирийская армия заявила о полном освобождении Алеппо
Темы дня
Реклама