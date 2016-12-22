Мэй: террористам не удастся запугать британцев перед Рождеством

СМИ: РЖД хотят создать виртуального оператора мобильной связиЭкономика и бизнес 23 декабря, 1:25
Мобильная игра Pokemon Go вышла на Apple WatchЭкономика и бизнес 23 декабря, 1:18
Боксер Ковалев назвал Уорда сыном судей и призвал провести бой-реваншСпорт 23 декабря, 1:13
Полицейские в ходе рейдов в Иркутске за сутки изъяли 10 тыс. бутылок "Боярышника"Происшествия 23 декабря, 1:00
"Фиорентина" и "Наполи" сыграли вничью со счетом 3:3 в матче чемпионата Италии по футболуСпорт 23 декабря, 0:57
Запланированная на Рождество забастовка бортпроводников British Airways отложенаОбщество 23 декабря, 0:54
Театр Вахтангова проводит в последний путь Вячеслава ШалевичаКультура 23 декабря, 0:44
Путин и Нетаньяху обсудили вопросы взаимодействия в борьбе с терроризмомПолитика 23 декабря, 0:37
Пардью уволен с поста главного тренера английского футбольного клуба "Кристал Пэлас"Спорт 23 декабря, 0:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 22 декабря. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Жителям Великобритании не стоит пренебрегать традиционными рождественскими празднованиями из-за угроз со стороны террористов. Об этом премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй заявила в четверг в интервью вечерней газете Evening Standard.
"Конечно же, мы помним о тех, кто пострадал в результате жуткого нападения, произошедшего в Берлине, но лондонцам следует заниматься своими делами так, как они это делают всегда. Они должны получить удовольствие от этого рождественского периода. Мне думается, важно показать, что террористам нас не запугать, что мы и дальше будем жить самым обычным образом", - подчеркнула глава правящего кабинета тори.
По словам Мэй, о безопасности британцев профессионально заботятся спецслужбы и полиция, отметив при этом их заслуги. "Однако они все время должны проявлять бдительность, а нам следует быть благодарными им за эту работу", - добавила премьер.
Поводом для этого заявления Мэй стал теракт в столице Германии. В понедельник тягач с прицепом проехал около 80 метров по территории рождественского рынка на площади Брайтшайдплац на западе Берлина. В результате действий террориста погибли 12 человек.