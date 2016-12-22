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Мэй: террористам не удастся запугать британцев перед Рождеством

Международная панорама
22 декабря, 19:31 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков
По словам премьер-министра Соединенного Королевства, о безопасности британцев профессионально заботятся спецслужбы и полиция
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ЛОНДОН, 22 декабря. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Жителям Великобритании не стоит пренебрегать традиционными рождественскими празднованиями из-за угроз со стороны террористов. Об этом премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй заявила в четверг в интервью вечерней газете Evening Standard.

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"Конечно же, мы помним о тех, кто пострадал в результате жуткого нападения, произошедшего в Берлине, но лондонцам следует заниматься своими делами так, как они это делают всегда. Они должны получить удовольствие от этого рождественского периода. Мне думается, важно показать, что террористам нас не запугать, что мы и дальше будем жить самым обычным образом", - подчеркнула глава правящего кабинета тори.

По словам Мэй, о безопасности британцев профессионально заботятся спецслужбы и полиция, отметив при этом их заслуги. "Однако они все время должны проявлять бдительность, а нам следует быть благодарными им за эту работу", - добавила премьер.

Поводом для этого заявления Мэй стал теракт в столице Германии. В понедельник тягач с прицепом проехал около 80 метров по территории рождественского рынка на площади Брайтшайдплац на западе Берлина. В результате действий террориста погибли 12 человек.

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Темы
Теракт на рождественской ярмарке в Берлине
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Мэй, Тереза
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