Трамп не знает о планах сенаторов США ввести новые санкции против России

Мать Кэрри Фишер Дебби Рейнолдс скончалась на 85-м году жизниКультура 29 декабря, 5:00
СМИ: в российской армии больше не будет офицеров-сержантовАрмия и ОПК 29 декабря, 4:56
Трамп не знает о планах сенаторов США ввести новые санкции против РоссииМеждународная панорама 29 декабря, 4:54
Карлос Тевес официально стал самым высокооплачиваемым футболистом мираСпорт 29 декабря, 4:35
СМИ: Чкаловскую авиабазу реорганизуют в Авиационную дивизию особого назначенияАрмия и ОПК 29 декабря, 4:27
Трамп опирается на выступления Рейгана и Кеннеди при подготовке инаугурационной речиМеждународная панорама 29 декабря, 4:22
СМИ: Вашингтон хочет избежать киберконфликта с МосквойМеждународная панорама 29 декабря, 3:51
Глава UFC подтвердил, что Нурмагомедов отказался от поединка с АльдоСпорт 29 декабря, 3:35
СМИ: эксперты NASA примут участие в расследовании аварии "Прогресса"Космос 29 декабря, 3:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Избранный американский президент Дональд Трамп не осведомлен о планах американских сенаторов-республиканцев ввести новые санкции в отношении России. Об этом республиканец заявил в среду на пресс-конференции в штате Флорида, которую транслировали ведущие американские телеканалы.
Трампа попросили прокомментировать заявления сенатора Линдси Грэма (республиканец, от штата Южная Каролина) о том, что он и другие законодатели предпринимают усилия для введения Вашингтоном новых санкций против Москвы. "Я не знаю, чем он занимается, я не говорил с сенатором Грэмом", - сказал избранный президент США. "Как вы помните, он соперничал со мной (во время президентской гонки - прим. ТАСС), я с ним не говорил", - добавил Трамп.
Грэм ранее высказывался за введение санкций против РФ, он также выступал с утверждением, что Москва несет ответственность за кибератаки против американских политических институтов в период президентской гонки в США, которая завершилась победой Трампа. Сенатор не привел никаких подтверждений своим словам. Как ранее заявил пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков, доказательств того, что спецслужбы РФ каким-либо образом повлияли на результат президентской гонки в США, представлено не было.