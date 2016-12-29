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Трамп не знает о планах сенаторов США ввести новые санкции против России

Международная панорама
29 декабря, 4:54 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Избранный президент США заявил, что не знает, чем занимается сенатор Линдси Грэм, который, по его словам, предпринимает усилия для введения Вашингтоном новых санкций против Москвы
Материал из 1 страницы
© EPA/DAN ANDERSON

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Избранный американский президент Дональд Трамп не осведомлен о планах американских сенаторов-республиканцев ввести новые санкции в отношении России. Об этом республиканец заявил в среду на пресс-конференции в штате Флорида, которую транслировали ведущие американские телеканалы.

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Трампа попросили прокомментировать заявления сенатора Линдси Грэма (республиканец, от штата Южная Каролина) о том, что он и другие законодатели предпринимают усилия для введения Вашингтоном новых санкций против Москвы. "Я не знаю, чем он занимается, я не говорил с сенатором Грэмом", - сказал избранный президент США. "Как вы помните, он соперничал со мной (во время президентской гонки - прим. ТАСС), я с ним не говорил", - добавил Трамп.

Грэм ранее высказывался за введение санкций против РФ, он также выступал с утверждением, что Москва несет ответственность за кибератаки против американских политических институтов в период президентской гонки в США, которая завершилась победой Трампа. Сенатор не привел никаких подтверждений своим словам. Как ранее заявил пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков, доказательств того, что спецслужбы РФ каким-либо образом повлияли на результат президентской гонки в США, представлено не было.

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Санкции в отношении России
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