New York Magazine: чета Клинтон посетит инаугурацию Дональда Трампа

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МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Билл и Хиллари Клинтон будут присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая пройдет 20 января в Вашингтоне. Об этом сообщил сегодня журнал New York Magazine.
По его сведениям, экс-кандидат в президенты от Демократической партии консультировалась по этому вопросу с помощниками и друзьями несколько недель. В результате чета Клинтон приняла решение приехать на инаугурацию из чувства уважения к демократическому процессу в США.
В день инаугурации Трамп по традиции примет присягу на верность стране и конституции на торжественной церемонии на Капитолийском холме. Там же первым примет присягу новый вице-президент США Майкл Пенс.
Согласно второй статье основного закона, Трамп должен произнести у стен Конгресса США следующие слова: "Я торжественно клянусь и подтверждаю, что буду честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и буду, насколько позволят мои силы, оберегать, охранять и защищать конституцию Соединенных Штатов". К этому, как правило, добавляют: "И да поможет мне Бог".
По традиции, установленной еще Джорджем Вашингтоном (1732-1799) на первой церемонии инаугурации в Нью-Йорке 30 апреля 1789 года, глава государства приносит клятву на Библии. Затем он произносит инаугурационную речь. После этого начинаются различные праздничные мероприятия, в том числе многочисленные балы, которые президент посещает вместе с первой леди.