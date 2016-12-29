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Трамп опирается на выступления Рейгана и Кеннеди при подготовке инаугурационной речи

Международная панорама
29 декабря, 4:22 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Рейган, по данным The Washington Post, вдохновил республиканца своей уверенностью, а Кеннеди - способностью мотивировать страну отправиться на Луну
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© EPA/Mark Lyons

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Избранный президент США Дональд Трамп ищет вдохновение для написания своей инаугурационной речи в выступлениях президентов Рональда Рейгана (1981-1989) и Джона Кеннеди (1961-1963). Об этом сообщила  газета The Washington Post.

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Издание ссылается на свои источники в окружении республиканца, которым он сообщил о том, что уже приступил к написанию проекта своего выступления на церемонии инаугурации, которая пройдет 20 января. В частности, по данным газеты, Трамп опирается на "рейгановский стиль" и способность Кеннеди четко формулировать важные цели государства. Избранный президент "очарован уверенным стилем Рейгана и тем, как он налаживал взаимопонимание со страной", отметил источник The Washington Post.

Трамп также вдохновлен способностью Кеннеди "мотивировать страну отправиться на Луну".

Газета сообщила, что ключевые советники избранного президента приступили к составлению его речи для церемонии инаугурации, однако сам республиканец принимает в этом активное участие.

Ожидается, что первое выступление Трампа в статусе главы государства будет посвящено структурным проблемам, стоящим перед страной.

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За написание текста отвечает Стивен Миллер, который займет позицию старшего политического советника в новой администрации США.

Перу 31-летнего Миллера принадлежат практически все основные заготовленные речи Трампа, произнесенные им в 2016 году, включая ту, с которой он выступил на съезде Республиканской партии минувшим летом.

Ранее избранный президент призывал к решительным действиям во многих сферах. Не исключено, что республиканец во время выступления затронет тему реформирования системы образования, развития инфраструктуры, усиления контроля на границе, укрепления вооруженных сил и экономики. В частности, возможно, он вновь укажет на проблему перемещения американскими компаниями рабочих мест в другие страны.

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