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Трамп и Обама обсудили гладкую передачу полномочий в США

Международная панорама
29 декабря, 2:11 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Переговоры двух политиков, по данным пресс-службы Белого дома, носили позитивный характер
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© EPA/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Избранный президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с действующим главой государства Бараком Обамой обсудил в среду "гладкую передачу власти". Об этом говорится в заявлении Белого дома.

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В сообщении отмечается, что переговоры двух политиков носили, как и всегда, позитивный характер и "были сосредоточены на продолжении гладкой и эффективной передачи" властных полномочий. В Белом доме подчеркнули, что Трамп и Обама "обязались поддерживать контакт в течение следующих нескольких недель и договорились о продолжении сотрудничества между своими командами для завершения плавного перехода власти 20 января".

Ранее  Трамп опроверг опубликованное им высказывание в сети микроблогов Twitter, в котором он выразил недовольство шагами действующего главы государства по передаче властных полномочий, и заявил, что передача власти проходит "гладко". На просьбы журналистов прокомментировать ход передачи власти, Трамп ответил: "Я думаю очень, очень гладко. Это очень хорошо, вы так не думаете?".

Дональд Трамп, вступающий в должность 20 января, написал на своей странице в Twitter, что недоволен действиями Обамы и нынешней администрации по данному вопросу. "Делаю все возможное, чтобы не обращать внимание на многочисленные подстрекательские заявления и препятствия со стороны президента О. (Обамы - прим. ТАСС). Думал, что это будет спокойная передача власти, - (но) нет", - написал Трамп.

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Обама, Барак Трамп, Дональд
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