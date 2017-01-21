Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.01:
$ 59.67
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CBC: в Канаде проходят шествия в поддержку вашингтонского "Марша женщин" против Трампа

Международная панорама
21 января, 20:49 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
Мероприятия, целями которых является протест против президента США и "продвижение идеи равенства и разнообразия", проходят в Монреале и Торонто
Поделиться
Материал из 1 страницы

ОТТАВА, 21 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Массовые акции в поддержку "Марша женщин", который организовали в Вашингтоне противники 45-го президента США Дональда Трампа, проходят в субботу в крупнейших канадских городах - Торонто (провинция Онтарио) и Монреале (провинция Квебек). Об этом сообщил телеканал CBC.

Смотрите также
В Хельсинки и Стокгольме прошли акции протеста против политики Трампа

Крупнейшая манифестация, как ожидается, может пройти в Монреале: организаторы акции уверены, что ее посетят до пяти тысяч человек. На данный момент в центре мегаполиса собрались от двух до трех тысяч человек. В Торонто на "Марш женщин" пришли порядка двух тысяч человек. Целью этих акций, как заявили их участники, является протест против Трампа, а также "продвижение идеи равенства и разнообразия".

В пятницу в Монреале около 200 человек приняли участие в манифестации против вступления в должность Трампа. Ее участники прошли по центральным улицам города до генерального консульства США. Здесь они сожгли сделанную из картонки фигуру Трампа и американский флаг. Несколько десятков полицейских не пускали демонстрантов к воротам консульства.

Как заявила организатор акции Николь Леблан, ее участники таким образом выразили протест "против сексистской, антииммиграционной, исламофобской и ксенофобской политики Трампа", а также ряда ультраправых объединений Квебека, "которые разделяют схожие взгляды".

В Вашингтоне в настоящее время проходит многотысячный "Марш женщин" в поддержку равноправия полов и преодоления раскола в американском обществе. По оценке мэрии, в шествии в центре столицы США могут принять участие порядка 400 тыс. человек.

Смотрите также

У Эйфелевой башни прошла акция протеста против Дональда Трампа
Около 80 тыс. человек приняли участие в Лондоне в акции протеста против Трампа
Демонстрация против Трампа парализовала движение в центре Дублина

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
Канада
В других СМИ
Реклама
Фото
Мадонна
7
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
Меланья и Дональд Трамп
8
Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
15
"Сделаем Америку снова великой": 10 ключевых моментов инаугурационной речи Трампа
Интересное
16 лучших фото недели: лед и пламень, Трамп и Обама, хоккей и теннис
Меланья и Дональд Трамп, 20 января 2017 года
Вторая половина президента: как живут первые леди Соединенных Штатов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меланья Трамп опубликовала первый твит в качестве первой леди
2
IBU призвал МОК перепроверить допинг-пробы всех биатлонистов с ОИ-2014
3
Вторая половина президента: как живут первые леди Соединенных Штатов
4
Домрачева: спортсмены разочарованы решением IBU по допинговым делам
5
IBU продемонстрировал несостоятельность данных комиссии Макларена
6
Bild: Штайнмайер считает избрание Трампа концом политической эпохи XX века
7
Мадонна призвала противников Трампа к "революции любви"
Темы дня
Реклама