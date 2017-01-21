CBC: в Канаде проходят шествия в поддержку вашингтонского "Марша женщин" против Трампа

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ОТТАВА, 21 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Массовые акции в поддержку "Марша женщин", который организовали в Вашингтоне противники 45-го президента США Дональда Трампа, проходят в субботу в крупнейших канадских городах - Торонто (провинция Онтарио) и Монреале (провинция Квебек). Об этом сообщил телеканал CBC.
Крупнейшая манифестация, как ожидается, может пройти в Монреале: организаторы акции уверены, что ее посетят до пяти тысяч человек. На данный момент в центре мегаполиса собрались от двух до трех тысяч человек. В Торонто на "Марш женщин" пришли порядка двух тысяч человек. Целью этих акций, как заявили их участники, является протест против Трампа, а также "продвижение идеи равенства и разнообразия".
В пятницу в Монреале около 200 человек приняли участие в манифестации против вступления в должность Трампа. Ее участники прошли по центральным улицам города до генерального консульства США. Здесь они сожгли сделанную из картонки фигуру Трампа и американский флаг. Несколько десятков полицейских не пускали демонстрантов к воротам консульства.
Как заявила организатор акции Николь Леблан, ее участники таким образом выразили протест "против сексистской, антииммиграционной, исламофобской и ксенофобской политики Трампа", а также ряда ультраправых объединений Квебека, "которые разделяют схожие взгляды".
В Вашингтоне в настоящее время проходит многотысячный "Марш женщин" в поддержку равноправия полов и преодоления раскола в американском обществе. По оценке мэрии, в шествии в центре столицы США могут принять участие порядка 400 тыс. человек.