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В США не исключают проведения совместных с РФ операций в Сирии

Международная панорама
23 января, 22:10 дата обновления: 23 января, 22:59 UTC+3
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер отметил, что если есть путь, позволяющий бороться с "Исламским государством" (запрещено в РФ), то США им воспользуются
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Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер

© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 23 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новая американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом не исключает проведения совместных с Россией антитеррористических операций в Сирии. Об этом заявил  на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Экспертное мнение

Автор: МОХОВА Ирина Мохова
Ирина

Сколько нужно коалиций для победы над "Исламским государством"?

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"Если есть путь, позволяющий нам бороться с ИГИЛ (прежнее название террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) вместе с любой (другой) страной, будь то Россия или какое бы то ни было иное государство, и у нас есть общий национальный интерес (к такому сотрудничеству), конечно, мы этим воспользуемся", - подчеркнул официальный представитель главы администрации США, отвечая на прямой вопрос о возможности совместных российско-американских операций в Сирии.

При этом Спайсер не стал приводить какие-либо детали относительно имевшей место, по свидетельству Министерства обороны России, передачи координат террористов в Сирии российским ВКС на базе Хмеймим. Он рекомендовал обращаться по этому поводу в Пентагон и заявил, что такое взаимодействие между Москвой и Вашингтоном "все еще развивается".

Как он при этом напомнил, Трамп ранее неоднократно говорил, что "он будет работать с любой страной, разделяющей заинтересованность (США) в разгроме ИГИЛ", причем "не только на фронте национальной безопасности, но и на экономическом фронте". Если такое сотрудничество позволяет обеспечить США "больший доступ к рынку" других государств, "подстегивает экономический рост", дает "американским компаниям и малому и среднему бизнесу" выгоды, то Трамп готов его налаживать, отметил Спайсер.

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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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