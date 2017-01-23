В США не исключают проведения совместных с РФ операций в Сирии

ВАШИНГТОН, 23 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новая американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом не исключает проведения совместных с Россией антитеррористических операций в Сирии. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Если есть путь, позволяющий нам бороться с ИГИЛ (прежнее название террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) вместе с любой (другой) страной, будь то Россия или какое бы то ни было иное государство, и у нас есть общий национальный интерес (к такому сотрудничеству), конечно, мы этим воспользуемся", - подчеркнул официальный представитель главы администрации США, отвечая на прямой вопрос о возможности совместных российско-американских операций в Сирии.

При этом Спайсер не стал приводить какие-либо детали относительно имевшей место, по свидетельству Министерства обороны России, передачи координат террористов в Сирии российским ВКС на базе Хмеймим. Он рекомендовал обращаться по этому поводу в Пентагон и заявил, что такое взаимодействие между Москвой и Вашингтоном "все еще развивается".

Как он при этом напомнил, Трамп ранее неоднократно говорил, что "он будет работать с любой страной, разделяющей заинтересованность (США) в разгроме ИГИЛ", причем "не только на фронте национальной безопасности, но и на экономическом фронте". Если такое сотрудничество позволяет обеспечить США "больший доступ к рынку" других государств, "подстегивает экономический рост", дает "американским компаниям и малому и среднему бизнесу" выгоды, то Трамп готов его налаживать, отметил Спайсер.