Назарбаев: роль правительства и парламента в Казахстане значительно усилится

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АСТАНА, 25 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает необходимым усилить роль правительства и парламента страны.
Об этом он заявил в своем специальном обращении, транслируемом республиканскими телеканалами.
Президент подчеркнул, что "важно усилить роль парламента в формировании правительства, повысить ответственность кабинета министров перед депутатским корпусом". "Победившая на парламентских выборах партия будет решающим образом влиять на формирование правительства", - сказал он. По словам президента, исходя из этого, "будет закономерным если правительство станет слагать свои полномочия перед вновь избранным Мажилисом (нижней палатой парламента), а не перед президентом, как это было раньше".
"Следует упростить порядок выражения недоверия членам правительства со стороны палат парламента. Это усилит контроль законодательной ветви власти за исполнительной", - считает Назарбаев. По его мнению, также "целесообразно передать правительству утверждение госпрограмм, за которое оно будет нести всю полноту ответственности". "Правительству можно передать право самому образовывать и упразднять центральные исполнительные органы, не входящие в его состав", - сказал он.
Назарбаев отметил, что президент "может отказаться от права отменять или приостанавливать действия актов правительства и премьер-министра". "Все это делается для того, чтобы повысить ответственность исполнительных госорганов, и их руководителей наделить необходимыми полномочиями", - подчеркнул президент.