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Египет на четыре дня открыл КПП "Рафах" на границе с Газой

Международная панорама
28 января, 18:19 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дмитрий Тарасов
Пересечь пограничный пост смогут нуждающиеся в лечении за рубежом жители сектора Газа или те, кто направляются для учебы или сдачи экзаменов за границей
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КАИР, 28 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Власти Египта впервые в новом году открыли в субботу КПП "Рафах" на границе с сектором Газа. Как сообщил телеканал Al Arabiya, погрантерминал будет работать в обоих направлениях четыре дня вплоть до вторника, 31 января, включительно.

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Пересечь его в сторону Египта смогут те жители палестинского анклава, кто нуждается в лечении за рубежом и направляются для учебы или сдачи экзаменов за границей, имеют паспорта иностранных государств, а также бизнес за пределами Газы. Как сообщается, в субботу впервые египетские власти пропустили в сектор крупную партию пшеницы.

С октября 2014 года, когда в результате совершенного экстремистами масштабного нападения на севере Синая погибли около 30 египетских военнослужащих, Каир крайне редко возобновлял работу "Рафаха". После теракта в этой части полуострова был введен режим ЧП и комендантский час, которые действуют до сих пор, а вооруженные силы совместно с МВД развернули масштабную контртеррористическую операцию.

В минувшем году власти Египта гораздо чаще стали открывать переход и постепенно расширять список разрешенных к ввозу в сектор товаров, в том числе после определенного потепления в отношениях с контролирующим его движением ХАМАС, которые серьезно испортились вслед за свержением в Египте исламистов. Последний раз он функционировал в декабре, и тогда египетская сторона пропустила в Газу грузовики со строительными материалами и партию из 40 новых автомобилей.

Всего, по данным МВД, в настоящее время в списках нуждающихся в срочном выезде за рубеж значатся имена 15 тысяч жителей анклава.

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