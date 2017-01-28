Абэ выразил надежду, что при Трампе США станут "еще более великой страной"

ТОКИО, 28 января. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в разговоре с американским президентом Дональдом Трампом выразил надежду на то, что под его руководством США станут "еще более великой страной". Об этом сообщило в субботу агентство Kyodo по итогам телефонной беседы лидеров двух государств.

"Ожидаю, что при Трампе США станут еще более великой страной", - привело агентство его слова. Кроме того, по словам заместителя генерального секретаря кабинета министров Коити Хагиуды, Абэ рассказал Трампу о вкладе японских автопроизводителей в американскую экономику.

Президент США назвал Японию "важным партнером" для Вашингтона. "Японо-американский альянс является крайне важным, Япония для США крайне важный партнер", - привел Хагиуда слова Трампа.

Замгенсека кабмина также рассказал, что во время разговора лидеры двух стран сошлись в оценке важности двусторонних экономических отношений, однако в деталях не затрагивали вопрос Транстихоокеанского партнерства (ТТП) или двусторонних торговых соглашений. Хагиуда также отметил, что Абэ и Трамп обменялись мнениями относительно вопросов безопасности в Восточной Азии, но не обсуждали вопрос расходов на размещение американских войск в Японии.

Встреча 10 февраля

Лидеры двух стран договорились провести встречу 10 февраля в Вашингтоне.

По данным телеканала NHK, японское правительство также прорабатывает возможность поездки в США вместе с Абэ вице-премьера, министра финансов Таро Асо, главы МИД Фумио Кисиды, а также министра экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.

Абэ 17 ноября прошлого года уже стал первым иностранным руководителем, который встретился с Трампом после его победы на выборах. Та беседа носила неофициальный характер.

Вопросы экономики и безопасности

Тема японских автопроизводителей в США была затронута в разговоре не случайно. Американский президент ранее на этой неделе выступил с критикой Японии в автомобильной отрасли, назвав "нечестным" торговый дефицит в этой сфере между странами. Реагируя на это, японский министр экономики, торговли и промышленности отметил, что у Японии нет никаких тарифов в отношении американских авто, а в других аспектах по отношению к ним нет дискриминационного отношения.

В диалоге с Вашингтоном Токио более всего волнуют два вопроса: будущее японо-американского альянса и судьба соглашения о ТТП. В частности, во время предвыборной кампании Трамп неоднократно критиковал Японию за то, что страна, по его словам, тратит недостаточно средств на содержание американских военных баз на своей территории.

Трамп уже подписал 23 января указ о выходе США из числа стран-участниц ТТП, позднее дав понять, что новая администрация США намерена переключиться на подписание двусторонних, а не многосторонних, торговых договоров. По данным местных СМИ, правительство Японии не исключает возможности обсуждения с США вопроса двусторонних торговых соглашений, однако не отказывается от курса на то, чтобы убеждать Трампа в стратегических и экономических преимуществах соглашения о ТТП.