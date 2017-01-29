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Шульц назвал неприемлемыми действия Трампа в том, что касается прав человека

Международная панорама
29 января, 16:21 дата обновления: 29 января, 16:46 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
Экс-глава Европарламента также подчеркнул, что Трансатлантическое партнерство должно оставаться неотъемлемой частью политики ЕС и Германии
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БЕРЛИН, 29 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Бывший глава Европарламента Мартин Шульц назвал неприемлемыми некоторые действия и заявления президента США Дональда Трампа в том, что касается прав человека. Об этом кандидат в канцлеры ФРГ от немецких социал-демократов заявил в воскресенье, выступая в Берлине перед однопартийцами.

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"Когда президент США хочет возвести стену, размышляет о возможности пыток и позволяет себе бессовестные и опасные словесные нападки на женщин, религиозные общины и меньшинства, на деятелей искусства и интеллигенцию - это нарушение табу, которое неприемлемо", - сказал Шульц.

Он высказал надежду, что европейские политики во время визитов в США объяснят американскому правительству, что "международное право и права человека остаются в силе и при Дональде Трампе".

"Это необходимо, ведь трансатлантическое партнерство важно, и оно должно оставаться неотъемлемой частью политики Европы и Германии", - сказал он.

О партии "Альтернатива для Германии"

Мартин Шульц также назвал позором для страны правопопулистскую "Альтернативу для Германии" (АдГ). 

Шульц указал на угрозу распространения националистических идей в Европе. "К чему может привести слепой национализм, мы познали на примере истории первой половины XX века", - отметил он.

"Поэтому партия Хекке, Гауландов и Петри (Бьорн Хекке, Александр Гауланд, Фрауке Петри - активные члены АдГ - прим. ТАСС) - это никакая не альтернатива для Германии, но это позор для Федеративной республики", - заявил Шульц.

О выборах

Выступая перед однопартийцами, Шульц также заявил, что СДПГ полна решимости победить на выборах в Бундестаг и возглавить по их итогам правительство ФРГ. 

"Я вступаю в (предвыборную) борьбу с намерением стать канцлером ФРГ", - сказал он. "СДПГ вступает в нее со стремлением стать мощнейшей политической силой в нашей стране", - добавил Шульц.

Одновременно он призвал "справедливо обходиться" с политическими конкурентами. "То, что мы наблюдали (во время предвыборной гонки) в США, ужаснуло меня. Это не должно произойти в Германии", - сказал Шульц.

Ранее сегодня правление СДПГ выдвинула экс-главу Европарламента кандидатом в канцлеры ФРГ. 61-летний Шульц был выбран единогласно. Он станет главным конкурентом Ангелы Меркель на выборах в Бундестаг, по итогам которых будет определяться состав кабмина и канцлер.
После того, как в минувший вторник стало известно о выдвижении Шульца в кандидаты в канцлеры, в СДПГ вступили более 700 новых членов, сообщила генеральный секретарь партии Катарина Барлей. По последним данным, СДПГ насчитывает в своих рядах около 436 тыс. человек и в последние годы последовательно теряет сторонников. 10 лет назад в ней состояли примерно 560 тыс. человек.

Выборы в Бундестаг состоятся 24 сентября. По их итогам будет определяться состав правительства и канцлер. От консервативного блока Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) баллотироваться будет действующая глава кабмина Ангела Меркель, партийный список "зеленых" возглавят нынешний председатель фракции в парламенте Катрин Гёринг-Экардт и сопредседатель партии Джем Оздемир. Левые своего кандидата еще не представили. 

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